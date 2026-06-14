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झज्जर में मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश को मार गिराया, इंस्पेक्टर के हाथ में लगी गोली

हरियाणा के झज्जर में पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है जिसमें बदमाश इंद्रपाल की मौत हो गई है.

Encounter between police team and criminals in Jhajjar
FILE SHOT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 14, 2026 at 10:52 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 11:03 PM IST

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झज्जर : हरियाणा के झज्जर में पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है. इस दौरान जहां बदमाश इंद्रपाल की मौत हो गई है, वहीं पुलिस इंस्पेक्टर राकेश के हाथ में भी गोली लगी है.

बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ : झज्जर के दुजाना गांव में बदमाशों और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश इंद्रपाल मारा गया है, जबकि इंस्पेक्टर राकेश के हाथ में भी गोली लगी है. आपको बता दें कि विजय सैनी हत्याकांड में आरोपी संजय बिरधाना का राइट हैंड बदमाश इन्द्रपाल पुलिस ने एनकाउंटर कर डाला है. मृतक बदमाश की गर्ल फ्रेंड को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं झज्जर पुलिस कमिश्नर डॉ. राज श्री झज्जर नागरिक अस्पताल पहुंची हुई हैं.

झज्जर में मुठभेड़ (ETV Bharat)

मुठभेड़ पर क्या बोली पुलिस कमिश्नर : पुलिस कमिश्नर राज श्री ने मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि "झज्जर के दुजाना गांव में बदमाश इंद्रपाल के होने की सूचना मिली थी. हमने टीमों के अलावा 15-20 कर्मियों को सिविल ड्रेस में भी लगाकर रखा था. साथ ही नाकेबंदी कर रखी थी. कच्चे रास्तों से दुजाना की ओर आया, तभी मुठभेड़ हो गई और बदमाश इंद्रपाल मारा गया. हालांकि इस मुठभेड़ में हमारे एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है."

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Last Updated : June 14, 2026 at 11:03 PM IST

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