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कुरुक्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 2 ट्रांसफार्मर चोर गिरफ्तार, एक आरोपी पर 106 मामले हैं दर्ज

कुरुक्षेत्र में गोलीबारी में 2 ट्रांसफार्मर चोर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्रः जिले में सीआईए-1 पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. बीती देर रात पलवल गांव के खेतों में ट्रांसफार्मर और तांबे की तार चोरी करने पहुंचे बदमाशों के साथ पुलिस की सीधी मुठभेड़ हो गई. बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें एक शातिर चोर के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा.

खेतों में चोरी की फिराक में थे बदमाश: सीआईए-1 के इंचार्ज प्रतीक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति पलवल गांव के पास खेतों में लगे ट्रांसफार्मर को काटकर उसका सामान व कीमती तार चोरी करने की नीयत से घूम रहे हैं. सूचना मिलते ही सीआईए की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी कर ली.

गोलीबारी में घायल आरोपी पर 106 मामले हैं दर्ज (ETV Bharat) क्रास फायरिंग में एक घायलः ​पुलिस को अपने करीब आता देख आरोपियों ने खुद को घिरता पाया और बचने के लिए पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी. पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पहले आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन जब बदमाशों ने गोलियां चलाना जारी रखा, तो पुलिस को भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इस क्रास फायरिंग में एक गोली यशपाल नामक आरोपी की टांग में जा लगी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथी को मौके पर ही काबू कर लिया. इस दौरान चार से पांच राउंड फायर हुए हैं.