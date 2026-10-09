कुरुक्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 2 ट्रांसफार्मर चोर गिरफ्तार, एक आरोपी पर 106 मामले हैं दर्ज
कुरुक्षेत्र के पलवल गांव में पुलिस और ट्रांसफार्मर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई. गोली लगने से 106 मुकदमों वाला शातिर गिरफ्तार.
Published : October 9, 2026 at 3:45 PM IST
कुरुक्षेत्रः जिले में सीआईए-1 पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. बीती देर रात पलवल गांव के खेतों में ट्रांसफार्मर और तांबे की तार चोरी करने पहुंचे बदमाशों के साथ पुलिस की सीधी मुठभेड़ हो गई. बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें एक शातिर चोर के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा.
खेतों में चोरी की फिराक में थे बदमाश: सीआईए-1 के इंचार्ज प्रतीक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति पलवल गांव के पास खेतों में लगे ट्रांसफार्मर को काटकर उसका सामान व कीमती तार चोरी करने की नीयत से घूम रहे हैं. सूचना मिलते ही सीआईए की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी कर ली.
क्रास फायरिंग में एक घायलः पुलिस को अपने करीब आता देख आरोपियों ने खुद को घिरता पाया और बचने के लिए पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी. पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पहले आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन जब बदमाशों ने गोलियां चलाना जारी रखा, तो पुलिस को भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इस क्रास फायरिंग में एक गोली यशपाल नामक आरोपी की टांग में जा लगी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथी को मौके पर ही काबू कर लिया. इस दौरान चार से पांच राउंड फायर हुए हैं.
'दिल्ली के रहने वाले हैं दोनों आरोपी': पकड़े गए आरोपियों की पहचान यशपाल और इंदल के रूप में हुई है. प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन पहचान छिपाने के उद्देश्य से पिछले काफी समय से पानीपत में किराए का मकान लेकर रह रहे थे. वहीं से वे आसपास के जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने निकलते थे.
दोनों पर कई मामले हैं दर्जः जांच में दोनों का हैरान कर देने वाला आपराधिक इतिहास सामने आया है. इसके खिलाफ अलग-अलग थानों में चोरी, नकबजनी और अन्य संगीन धाराओं के तहत 106 मामले दर्ज हैं. वहीं इंदल के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
अस्पताल में इलाज जारी, कोर्ट से रिमांड मांगेगी पुलिसः मुठभेड़ में घायल हुए यशपाल को तुरंत कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है. सीआईए इंचार्ज ने बताया कि "पुलिस दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी. रिमांड के दौरान आरोपियों से चोरी का सामान, हथियार और गाड़ियां बरामद की जाएंगी. इसके अलावा, गहनता से पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने कुरुक्षेत्र व आसपास के इलाकों में हाल के दिनों में और किन-किन वारदातों को अंजाम दिया है और इस अंतरराज्यीय गिरोह में उनके साथ और कौन-कौन से लोग शामिल हैं.