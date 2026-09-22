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इकलेरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल, पुलिस पर किए तीन राउंड फायर…जवाबी कार्रवाई में घुटने में लगी गोली

पुलिस ने मौके से फायरिंग में इस्तेमाल किया गया अवैध देसी कट्टा और राउंड भी जब्त किए.

Office of the District Superintendent of Police, Deeg
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डीग (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 2:11 PM IST

4 Min Read
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भरतपुर: डीग जिले के इकलेरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी ने तीन राउंड फायर कर दिए. मंगलवार सुबह करीब 5 बजे डीग के कोतवाली थाना क्षेत्र में श्रीपुर मोड़ के पास हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी सुनहरी के बाएं पैर के घुटने में गोली लगी. पुलिस ने उसे मौके से डिटेन कर लिया. घायल आरोपी को पहले डीग अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भरतपुर रेफर किया गया. पुलिस ने मौके से फायरिंग में इस्तेमाल किया गया अवैध देसी कट्टा और राउंड भी जब्त किए.

14 सितंबर को हुई थी हत्या: डीग के पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के. ने बताया कि 14 सितंबर की शाम कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव इकलेरा में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान सुनहरी पक्ष की ओर से कथित तौर पर अवैध हथियार से फायरिंग की गई. फायरिंग में दूसरे पक्ष के विजय सिंह उर्फ विज्जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के पुत्र प्रधान सिंह की ओर से कोतवाली थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया.

डीग एसपी शरण गोपीनाथ बोले... (ETV Bharat Deeg)

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एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार: हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गोविंद पुत्र हरफूल गुर्जर निवासी इकलेरा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. उसे 17 सितंबर को गिरफ्तार किया था. मुख्य आरोपी सुनहरी पुलिस गिरफ्त से बाहर था और उसकी तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थीं. एसपी शरण गोपीनाथ के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस के साथ डीएसटी और क्यूआरटी टीमों को भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था.

श्रीपुर मोड़ पर घेराबंदी: एसपी ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 5 बजे क्यूआरटी को सूचना मिली कि हत्या के मामले का मुख्य आरोपी सुनहरी श्रीपुर मोड़ के आसपास आ सकता है. सूचना के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस और टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की योजना बनाई और श्रीपुर मोड़ के पास पहुंचकर आरोपी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की. इसी दौरान सुनहरी पुत्र भगवान सिंह (55) निवासी इकलेरा वहां पहुंचा. पुलिस टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने अपने पास मौजूद अवैध देसी कट्टे से पुलिस टीम पर तीन राउंड फायर कर दिए.

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जवाबी फायरिंग में घुटने में लगी गोली: एसपी ने बताया, आरोपी की ओर से फायरिंग के बाद पुलिस टीम ने बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस की गोली आरोपी सुनहरी के बाएं पैर के घुटने में लगी. गोली लगने के बाद पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही डिटेन कर लिया. इसके बाद घायल आरोपी को तत्काल डीग अस्पताल पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भरतपुर के हायर सेंटर रेफर कर दिया.

कट्टा जब्त: पुलिस ने मौके से आरोपी के कब्जे से कथित तौर पर फायरिंग में इस्तेमाल किया देसी कट्टा और गोलियां जब्त किए हैं. पुलिस की ओर से श्रीपुर मोड़ पर हुई फायरिंग को लेकर कोतवाली डीग थाने में अलग से प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.

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