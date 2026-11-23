हजारीबाग पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों के बीच मुठभेड़, दो घायल गिरफ्त में और दो फरार
हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत डाटोखुर्द में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई है.
Published : November 23, 2026 at 6:12 PM IST
हजारीबाग: जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत डाटोखुर्द में सोमवार को हजारीबाग पुलिस और राहुल दुबे गैंग के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में राहुल दुबे गैंग के दो सक्रिय सदस्य को गोली लगी है. वहीं इस ऑपरेशन में कोई भी पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ है. हजारीबाग पुलिस ने दोनों घायल आरोपियों को हिरासत में लेकर बेहतर इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल पर अस्पताल भेज दिया है.
गिरोह के गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है पुलिस
हजारीबाग जिले में विगत कुछ दिनों में राहुल दुबे गैंग के अपराधियों द्वारा की जा रही लगातार फायरिंग की घटना को लेकर हजारीबाग पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस गिरोह के गुर्गों के गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है. अभियान के तहत कटकमसांडी थाना क्षेत्र के डाटोखुर्द में कार्रवाई की गई.
पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों के बीच मुठभेड़
इस कार्रवाई में पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है. जिसमें दीप नारायण भगत, पिता बिल्टू साव, पदमा जिला हजारीबाग और राहुल कुमार रॉकी, पिता द्वारिका रविदास, नगवां थाना, जिला-चतरा निवासी घायल है. दोनों घायल को पुलिस ने हिरासत में लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए भेजा है. पूरे क्षेत्र में ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
नाकेबंदी में फंसे गिरोह के सदस्य
एसपी अमन कुमार ने बताया कि पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि राहुल दुबे गिरोह के कुछ सदस्य फिर से हजारीबाग में घटना को अंजाम देने के लिए सक्रिय हो रहे हैं. इस सूचना के आलोक पर कई जगह पर नाकेबंदी और जांच की जा रही थी. कटकमसांडी थाना क्षेत्र के डाटोखुर्द के निकट पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई.
दो गिरफ्तार, दो फरार
इस दौरान वहां से गुजर रही दो बाइक पर सवार चार लोगों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वे भागने की फिराक में थे और तभी युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो लोगों को गोली लगी है जबकि 2 अन्य भागने में कामयाब रहे. पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान चला रही है.
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