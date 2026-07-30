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हजारीबाग में प्रिंस खान गैंग के एक गुर्गे का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, कई अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा

घायल अपराधी को ले जाते पुलिस जवान ( Etv Bharat )