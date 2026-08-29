हजारीबाग में पुलिस और अफीम तस्करों के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल, दो गिरफ्तार
हजारीबाग में पुलिस और अफीम तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है.
Published : August 29, 2026 at 10:53 PM IST
हजारीबागः जिला के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस और अफीम तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है. जिसमें एक अफीम तस्कर घायल हुआ है. वहीं दो गिरफ्तार भी हुए हैं. बाबा मंदिर के पास से पुलिस ने हथियार, कारतूस और अफीम भी बरामद किया है. इस घटना की पुष्टि हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने की है.
जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि चौपारण थाना क्षेत्र के हथिया बाबा मंदिर के आसपास कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हथियार के साथ मौजूद हैं और नशीले पदार्थ अफीम की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर चौपारण थाना पुलिस ने थाना प्रभारी पंकज कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए संबंधित क्षेत्र में छापेमारी की.
पुलिस के पहुंचने के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान दो लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगा. पुलिस के अनुसार, भागने के दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें भाग रहे आरोपी के पेट में गोली लग गई और वह घायल हो गया.
घायल आरोपी की पहचान अजय सिंह के रूप में की गई है. वह बिहार के गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत चापी गांव का रहने वाला बताया गया है. घायल अवस्था में उसे बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया.
इस मामले में गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपियों की पहचान भी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है. चौपारण थाना प्रभारी पंकज कुमार ने घटना और पुलिस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
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