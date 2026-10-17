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ग्रेटर नोएडा में पुलिस और किडनैपर के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली, 6 साल का बच्चा सुरक्षित बरामद

पुलिस और किडनैपर के बीच मुठभेड़ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में तीन किडनैपर को पैर में गोली लगने से घायल हो गए. इस दौरान कासना पुलिस ने दो महिलाओं समेत सात आरोपियों को दबोचकर मासूम को सकुशल बचा लिया है. दरअसल, 13 अक्टूबर को कांशीराम अस्पताल के सामने से मासूम को बाइक से उठाया गया और फिर कार से गाजियाबाद ले जाया गया. बच्चे को दिल्ली की रहने वाली महिला को बेच दिया गया. बताया जा रहा है कि कुल साढ़े चार लाख में डील पक्की हुई थी, जिसमें से 2 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर बच्चे को सकुशल बरामदगी के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया था. कासना पुलिस, ईकोटेक-1 पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मिलकर मामले की तहीकात शुरू की. शनिवार को मिले एक इनपुट के बाद पुलिस डाढ़ा गोलचक्कर पर चेकिंग कर रही थी, तभी बदमाश आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार लोग भागने लगे. इसी दौरान उनकी कार पेड़ से टकरा गई. घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमरोहा निवासी गुरमीत, सुमित और अंकित के पैर में गोली लगने से घायल हो गए.