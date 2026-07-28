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रुद्रपुर गैंगरेप के तीन आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

पुलिस के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के "अपराध मुक्त देवभूमि" के संकल्प के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने गैंगरेप की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी पुलिस टीमों को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. इसके बाद पुलिस की विभिन्न टीमों ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश और सघन चेकिंग अभियान चलाया. सोमवार देर रात कोतवाली रुद्रपुर पुलिस चौकी बगवाड़ा क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे बाइक मोड़कर भागने लगे. पुलिस टीम ने उनका पीछा कर घेराबंदी की.

रुद्रपुर: कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में चर्चित गैंगरेप प्रकरण में फरार चल रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की. जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की. जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दो अन्य आरोपियों को मौके से दबोच लिया गया. घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

पुलिस का कहना है कि घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई. घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

सघन चेकिंग अभियान के दौरान अज्ञात वाहन सामने से आता हुआ दिखाई दिया, उसे रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे. संदिग्ध देखते हुए उसका पीछा किया गया तो पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी और दो को गिरफ्तार कर लिया गया. गैंगरेप में तीनों लोग मुख्य आरोपी थे और सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से उनकी तलाश की जा रही थी.

-अजय गणपति,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-

बरामदगी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं में भी कार्रवाई की जा रही है.घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति स्वयं जिला अस्पताल पहुंचे और घायल आरोपी से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली. साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गैंगरेप प्रकरण की विवेचना को तेजी से आगे बढ़ाते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाने और अभियुक्तों के विरुद्ध मजबूत चार्जशीट तैयार करने के निर्देश दिए.पुलिस का कहना है कि गैंगरेप मामले में तीनों वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही मुख्य कार्रवाई पूरी कर ली गई है. अब पुलिस घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों को एकत्र कर विवेचना को अंतिम रूप देने में जुटी है. मामले में बरामद अवैध हथियारों और पुलिस पर फायरिंग की घटना को लेकर भी अलग से विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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