बरेली पुलिस का एक्शन; एनकाउंटर में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, लूटे गए मोबाइल फोन और अवैध असलहा बरामद किया है.

Bareilly Police
पुलिस की मुठभेड़ में दो बदमाश घायल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 1:18 PM IST

बरेली: यूपी की पुलिस इन दिनों अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है. इसी कड़ी में भमोरा थाना क्षेत्र में बाइक चोरी और लूट की घटनाओं में संलिप्त दो शातिर अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, लूटे गए मोबाइल फोन और अवैध असलहा बरामद किया है. इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

पुलिस के अनुसार, थाना भमोरा पुलिस को सूचना मिली थी कि बाइक चोरी की घटनाओं से जुड़े दो संदिग्ध व्यक्ति रम्पुरा बुजुर्ग अंडरपास के पास मौजूद हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके को घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की.

सीओ नितिन कुमार, थाना भमोरा (Bareilly Police)

इसी दौरान पुलिस को देखकर दोनों संदिग्धों ने टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गए. पुलिस ने मौके से दोनों को दबोच लिया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया.

सीओ नितिन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान जफर थाना भोजीपुरा, जनपद बरेली तथा सुदामा उर्फ केशव थाना नवाबगंज, जनपद बरेली के रूप में हुई है. घटना में दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं. गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं और इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

