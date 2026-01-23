ETV Bharat / state

चित्रकूट में 40 लाख की फिरौती न देने पर व्यापारी के बेटे की हत्या; पुलिस मुठभेड़ में बदमाश ढेर

साथी घायल, चित्रकूट पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

शामली में मुठभेड़
शामली में मुठभेड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
चित्रकूट: चित्रकूट में गुरुवार की रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान एक बदमाश की पुलिस की गोली से मौत हो गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बरगढ़ कस्बे में व्यापारी अशोक केसरवानी के बेटे आयुष (13) केसरवानी का अपहरण गुरुवार शाम कर लिया गया था. आरोपियों ने अपहरण के बाद परिजनों से 40 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी, लेकिन रकम न मिलने पर मासूम आयुष की बेरहमी से हत्या कर दी थी. घर से कुछ दूर एक घर मे रखे बक्से मे शव मिला था. इसके बाद नाराज लोगों ने NH 35 में जाम लगा दिया था. लोग सड़क से हटने को तैयार नही हुए. नारेबाजी करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर ही बैठ गए थे.

इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील दिया था. मामले की जांच में जुटी पुलिस को पीड़ित परिजनों ने पूर्व में रह रहे उनके किरायेदार पर शक जाहिर किया था. पुलिस ने शक के आधार पर दोनों आरोपियों इरफान व कल्लू से पूछताछ की. इसके साथ ही घटना में प्रयोग किए गए मोबाइल को बरामद किया.

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आयुष के अपहरण के बाद हत्या का आरोपी कल्लू पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है जबकि उसका साथी इरफान गोली लगने से घायल हो गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पुलिस की बंदूक छीनकर फायरिंग शुरू कर दी थी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से दोनों आरोपी घायल हो गए थे. इसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने बदमाश कल्लू को मृत घोषित कर दिया, जबकि इरफान को इलाज के लिए हायर सेंटर प्रयागराज रेफर कर दिया गया है. पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है.

