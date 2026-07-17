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पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, भागते समय पुल से गिरे 5 बदमाश, पिस्टल-कारतूस जब्त

घायलों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

श्रीगंगानगर: जिले के पंजाब बॉर्डर से सटे धींगतानिया पुल क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान पांच बदमाश घायल हो गए. पुलिस की कार्रवाई के दौरान अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम के पीछा करने पर वे पुल से नीचे गिर पड़े और घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत सादुलशहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त: एएसपी दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से तीन पिस्टल, एक दर्जन से ज्यादा जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन बदमाशों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस इनकी लंबे समय से तलाश कर रही थी. आशंका है कि ये अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे. इसे भी पढ़ें- श्रीगंगानगर में पुलिस-गैंगस्टर मुठभेड़: हार्डकोर बदमाश शकील अंसारी के पैर में लगी गोली