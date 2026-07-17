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पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, भागते समय पुल से गिरे 5 बदमाश, पिस्टल-कारतूस जब्त

श्रीगंगानगर में पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में भागते समय पांच अपराधी घायल हो गए.

Sri Ganganagar encounter
घायलों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 8:18 PM IST

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श्रीगंगानगर: जिले के पंजाब बॉर्डर से सटे धींगतानिया पुल क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान पांच बदमाश घायल हो गए. पुलिस की कार्रवाई के दौरान अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम के पीछा करने पर वे पुल से नीचे गिर पड़े और घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत सादुलशहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त: एएसपी दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से तीन पिस्टल, एक दर्जन से ज्यादा जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन बदमाशों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस इनकी लंबे समय से तलाश कर रही थी. आशंका है कि ये अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.

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पुल से नीचे गिरे बदमाश: एएसपी ने बताआ कि पुलिस को इनकी गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना मिली थी. इसके बाद उनके सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई. एजीटीएफ प्रभारी रामविलास बिश्नोई, डीएसटी प्रभारी जयकुमार भादू और थाना प्रभारी मलकीत सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही बदमाश भाग निकले. पीछा करते समय धींगतानिया पुल के पास अफरा-तफरी में पांचों बदमाश पुल से नीचे गिर गए और घायल हो गए. कुछ दिन पहले खेरूवाला और छापावाली क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता सामने आई है.

आरोपियों पर कई मामले दर्ज: एएसपी दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस अब इनसे पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क और अन्य अपराधों की जानकारी जुटा रही है. गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और उनके पास से हथियार व वाहन बरामद हुए हैं. एएसपी ने कहा कि श्रीगंगानगर पुलिस अपराधियों और गैंगस्टर तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

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पंजाब बॉर्डर पर बदमाशों से मुठभेड़
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