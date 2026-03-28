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शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15 हज़ार का इनामी गिरफ्तार

शामली: शनिवार को दिनदहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में एक 15 हज़ार का इनामी लुटेरा पकड़ा गया, जिसके पास से पुलिस ने लुट के कुंडल, नगदी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है, वहीं, एक अन्य बदमाश चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.



पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के अनुसार, घटना जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लिसाड़ का है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ के दौरान, गोली लगने से एक 15 हज़ार का इनामी बदमाश इदरीश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी हरयाणा राज्य के पानीपत जनपद के राजीव कॉलोनी का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के पास से लुट के दो कुंडल, पीली धातु, नगदी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है.