शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15 हज़ार का इनामी गिरफ्तार

शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15 हज़ार का इनामी गिरफ्तार
शामली में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की बड़ी कार्यवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 3:49 PM IST
शामली: शनिवार को दिनदहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में एक 15 हज़ार का इनामी लुटेरा पकड़ा गया, जिसके पास से पुलिस ने लुट के कुंडल, नगदी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है, वहीं, एक अन्य बदमाश चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.
पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के अनुसार, घटना जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लिसाड़ का है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ के दौरान, गोली लगने से एक 15 हज़ार का इनामी बदमाश इदरीश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी हरयाणा राज्य के पानीपत जनपद के राजीव कॉलोनी का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के पास से लुट के दो कुंडल, पीली धातु, नगदी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है.
घायल बदमाश को पुलिस ने शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है, जबकि एक अन्य बदमाश फारूक पुत्र सागर उर्फ काला, धोबी निवासी कलंदर चौक पानीपत हरियाणा मौका पाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.
बताया जाता है कि 1 मार्च को बदमाशों ने लिसाड़ के जंगल में दो घटनाओं को आंजान दिया था. जिसमें एक व्यक्ति अरविंद से मोबाइल फोन तथा एक अन्य महिला से उसके कान के कुंडल, नाक की बाली और अंगूठी छीन ली थी. इसके बाद कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज कार्यवाई करते हुए आज बदमाश इदरीश को गरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस घटनाओं के आधार पर आगे की कार्यवाई कर रही है.
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