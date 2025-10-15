ETV Bharat / state

नूंह में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को पैर में लगी गोली, 2 गिरफ्तार

पुलिस को देखकर भागने लगे अपराधीः पुन्हाना के डीएसपी जितेंद्र कुमार मुताबिक "पुन्हाना सीआईए इंस्पेक्टर संदीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम ईन्दाना रोड पर गश्त पर थी. इसी दौरान सूचना मिली की एक मामले में वांछित अपराधी आबिद अपने साथी जाहिद के साथ मोटरसाइकिल पर गौ-तस्करी के इरादे से इलाका पार करने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंच नाकेबंदी की. करीब दस मिनट बाद एक बिना नंबर प्लेट की बाइक नाकेबंदी से पहले ही वापस मुड़कर भागने लगी.

आबिद के पैर में लगी है गोलीः पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश की पहचान बिछौर निवासी आबिद और उसका साथी जाहिद हुसैन के रूप में हुई है, जो पुन्हाना शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत खैचतांन का निवासी है. पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में आबिद के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस टीम ने तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

नूंहः जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए स्टाफ पुन्हाना को देर रात बड़ी सफलता मिली है. देर रात बिछौर- इंदाना रोड पर हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 कुख्यात वांछित अपराधी पकड़े गए. मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए नूंह के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गिरफ्तार इन दोनों अपराधियों पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, गोकशी, पुलिस पार्टी पर हमला सहित कई मामले दर्ज हैं.

एएसआई की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी गोलीः पुलिस टीम ने पीछा कर बाइक को रोकने का प्रयास किया. इसी दौरान बाइक गिर गई. पुलिस के अनुसार, खुद को घिरा देखकर आबिद ने अपने पास मौजूद अवैध हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी. उसकी गोली एएसआई सूरज की बुलेटप्रूफ जैकेट पर सीधी लगी. आत्मरक्षा में इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने जवाबी फायर किया, जिसमें गोली आबिद के दाहिने पैर में लगी और वह वहीं पर गिर पड़ा. उसका साथी जाहिद हुसैन ने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम ने पीछा कर दबोच लिया.

एक देसी पिस्तौल बरामदःगिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ करने पर उनकी पहचान की पुष्टि हुई और मौके से एक अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया. आरोपी आबिद घायल हालत में था, इसलिए मानवता को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने उसे तुरंत सीएचसी पुन्हाना भिजवाया, जहां से उसे आगे इलाज के लिए शहीद हसन मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ रेफर किया गया.

कई गंभीर मामलों में आबिद है आरोपीःपुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आबिद क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला, गौ-तस्करी, आर्म्स एक्ट, लूट, गैंगस्टर एक्ट और उगाही जैसे संगीन अपराधों से जुड़े 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. उसके खिलाफ 2020 में गौ-तस्करी और आर्म्स एक्ट का मुकदमा, 2020 में ही पुलिस पर हमला और बलवा का मामला, 2022 में पॉक्सो एक्ट और अपहरण का मामला, 2023 में आर्म्स एक्ट के कई मामले, जनवरी 2023 में हत्या की सनसनीखेज वारदात, 2025 तक कई बार पुलिस मुठभेड़ से फरार रहने और अपराधियों को संरक्षण देने के मामले शामिल हैं.

क्या बोले पुन्हाना डीएसपीः पुन्हाना के डीएसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि "आबिद नूंह मेवात क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित आपराधिक गिरोह का सदस्य है और लंबे समय से वांछित चल रहा था. उसके गैंग की गतिविधियों की जांच भी शुरू कर दी गई है. मुठभेड़ मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और इनके अन्य साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है."