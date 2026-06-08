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कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है जिसके बाद दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है.

Encounter between police and criminals in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 8, 2026 at 10:23 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 10:36 PM IST

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कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और दो बदमाशों की टांग में गोली लगी है.

बदमाशों ने की फायरिंग : CIA 1 प्रभारी प्रतीक सिंह ने बताया कि बीते दिनों शाहाबाद के माइनिंग ठेकेदार पर फायरिंग का मामला सामने आया था जिसमें पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस द्वारा इन बदमाशों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड ली गई थी. रिमांड के दौरान इन बदमाशों ने पिपली बस अड्डे के पीछे असलहा छुपाए जाने की बात कबूली थी जिसके बाद पुलिस आज तीन बदमाशों को असलहा बरामद करने के लिए यहां लेकर पहुंची थी, लेकिन इन बदमाशों ने पुलिस को धक्का देकर असलहा उठाकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. इस फायरिंग में दो बदमाशों की टांग में गोली लगी है, जिनका इलाज कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है. इन बदमाशों से एक पिस्टल बरामद हुई है.

कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)

कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल थे बदमाश : आरोपियों की पहचान अमन वाशी करनाल उम्र 20 और दूसरे की पहचान रॉबिन पट्टी शहजादपुर उम्र 29 के रूप में हुई है. हम आपको बता दें कि ये बदमाश (कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ) यानी कि पैसे लेकर घटना को अंजाम देते थे. इन बदमाशों से अब तक 18 लाख रुपए भी बरामद किए जा चुके हैं. फिलहाल पुलिस की निगरानी में इनका इलाज चल रहा है.

Encounter between police and criminals in Kurukshetra
दोनों की टांग में गोली लगी (ETV Bharat)
Encounter between police and criminals in Kurukshetra
2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली (ETV Bharat)
Encounter between police and criminals in Kurukshetra
बदमाशों से एक पिस्टल बरामद (ETV Bharat)
Encounter between police and criminals in Kurukshetra
बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग (ETV Bharat)
Encounter between police and criminals in Kurukshetra
असलहा बरामद कराने गई थी पुलिस टीम (ETV Bharat)

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Last Updated : June 8, 2026 at 10:36 PM IST

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