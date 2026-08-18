कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी घायल, 7 राउंड हुई फायरिंग
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. सीआईए-1 की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी घायल हुए हैं.
Published : August 18, 2026 at 10:38 PM IST
कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस की सीआईए-1 टीम और दो शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है. सेक्टर-7 स्थित सीनियर एडवोकेट बलवंत सिंह वालिया के घर हुई बंदूक की नोंक पर लूट के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे दो आरोपियों ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हथियार बरामदगी के दौरान हुई फायरिंग : सीआईए-1 के इंचार्ज प्रतीक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एडवोकेट वालिया के घर हुई लूट के मामले में पुलिस अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 4 आरोपियों को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था. पुलिस रिमांड पर लिए गए दो मुख्य आरोपियों साहिल (27 वर्ष, निवासी सोनीपत) और कमल (28 वर्ष, निवासी गांव रसूलपुर, पानीपत) को कुरुक्षेत्र फ्लावर सिटी के पीछे छिपाए गए हथियार बरामद कराने के लिए ले गई थी. जैसे ही आरोपियों ने हथियार निकाला, उन्होंने अचानक पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर डाली.
दोनों ओर से चले 7 राउंड : अचानक हुए हमले के बाद सीआईए-1 की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. इस दौरान दोनों बदमाशों की टांगों में गोली लगी और वे मौके पर ही गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत काबू में कर लिया. मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से लगभग 7 राउंड फायरिंग हुई. घटना की सूचना मिलते ही सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने घटनास्थल से 32 बोर का असलहा भी बरामद कर लिया है.
15 लाख कैश और ज्वेलरी बरामद : पुलिस के अनुसार इस डकैती के मामले में अब तक 15 लाख रुपये नकद और भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं. फिलहाल दोनों घायल बदमाशों का इलाज पुलिस की कड़ी निगरानी में अस्पताल में जारी है और मामले की आगे की जांच की जा रही है.
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