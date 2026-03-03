ETV Bharat / state

करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ , दो बदमाशों की टांग में लगी गोली, सोनीपत में की थी फायरिंग

हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें दो बदमाशों की टांग में गोली लगी है.

करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (Etv Bharat)
Published : March 3, 2026 at 8:39 PM IST

Updated : March 3, 2026 at 8:54 PM IST

करनाल : हरियाणा के करनाल में कुराली गांव के पास STF की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है. जानकारी के अनुसार बदमाशों ने पहले STF टीम पर गोली चलाई , जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की टीम ने गोलियां चलाई थीं. पिछले दिनों सोनीपत में बदमाशों ने पहल न्यूट्रीशियन के शोरूम पर की फायरिंग की थी. दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. एसटीएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है.

करनाल में मुठभेड़ : एसटीएफ डीएसपी अमन कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसटीएफ करनाल टीम को आज सूचना मिली थी कि दो शूटर कुराली रोड पर मौजूद हैं. दोनों शूटरों को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम पहुंची थी. इस दौरान दोनों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है, जहां दोनों की स्थिति ठीक है.

करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (Etv Bharat)

पिस्टल बरामद : डीएसपी अमन ने बताया कि दोनों बदमाशों के पास मौके से दो पिस्टल और एक बैग बरामद हुआ है. दोनों आरोपी दोदवा सोनीपत के रहने वाले हैं. इन्होंने पहल न्यूट्रिशन पर 27 फरवरी को फायरिंग की थी. पुलिसकर्मी बाल-बाल इस हमले में बचे हैं. डीएसपी ने कहा कि पकड़े गए दोनों बदमाशों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है. इन्हीं बदमाशों ने फायरिंग करने के बाद एक वीडियो भी जारी किया था. पकड़े गए दोनों बदमाशों का नाम आशीष और कपिल है. इन बदमाशों के ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं.

कुराली गांव के पास STF की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (Etv Bharat)
बदमाशों ने पहले STF टीम पर गोली चलाई (Etv Bharat)
बदमाशों ने कुछ दिन पहले सोनीपत में की थी फायरिंग (Etv Bharat)
मौके पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
दो बदमाशों की टांग में लगी गोली (Etv Bharat)

