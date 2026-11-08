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जींद में पुलिस और बदमाशों को बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से फायरिंग के दो आरोपी घायल

Encounter in Jind ( ETV Bharat )

जींद: ढाठरथ गांव में चचेरे भाई को गोली मारने के मुख्य आरोपी व उसके साथी के साथ शनिवार शाम को पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. सीआईए पुलिस टीम ने सात फायर किए जबकि आरोपियों ने तीन फायर किए. इसमें गांव ढाठरथ निवासी मुख्य आरोपी अमन और गोहाना निवासी सुमित को पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को काबू करके नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जींद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: इससे पहले 22 अक्टूबर को गांव ढाठरथ में रिंकू उर्फ शीला पर गोली चलाने के आरोप में पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने ढाठरथ निवासी साधुराम को गिरफ्तार किया था. वहीं पुलिस इस मामले में ढाठरथ निवासी जसविंद्र, अक्षय व दीप उर्फ माटर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.