जींद में पुलिस और बदमाशों को बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से फायरिंग के दो आरोपी घायल
Encounter in Jind: शनिवार की शाम जींद पुलिस और बदमाशों को बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने से दो बदमाश घायल.
Published : November 8, 2026 at 7:45 AM IST
जींद: ढाठरथ गांव में चचेरे भाई को गोली मारने के मुख्य आरोपी व उसके साथी के साथ शनिवार शाम को पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. सीआईए पुलिस टीम ने सात फायर किए जबकि आरोपियों ने तीन फायर किए. इसमें गांव ढाठरथ निवासी मुख्य आरोपी अमन और गोहाना निवासी सुमित को पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को काबू करके नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जींद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: इससे पहले 22 अक्टूबर को गांव ढाठरथ में रिंकू उर्फ शीला पर गोली चलाने के आरोप में पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने ढाठरथ निवासी साधुराम को गिरफ्तार किया था. वहीं पुलिस इस मामले में ढाठरथ निवासी जसविंद्र, अक्षय व दीप उर्फ माटर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
ढाठरथ गांव में फायरिंग का आरोप: पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि 22 अक्टूबर गांव ढाठरथ में रिंकू उर्फ शीला पर किसी व्यक्ति ने गोली चला दी. घायल रिंकू ने बताया कि वो अपने पशुबाड़े में पशुओं का दूध निकाल रहा था, तभी जसविंद्र उर्फ धौला व उसका चचेरा भाई अमन वासी ढाठरथ अपने साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा और अमन ने फायर कर दिया. रिंकू को एक गोली दाहिने हाथ में लगी. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी जसविंद्र उर्फ धौला वासी ढाठरथ, अक्षय वासी खंदराई व दीप उर्फ माटर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था.
पैर में गोली लगने से दो आरोपी घायल: शनिवार शाम को पुलिस को सूचना मिली कि अमन अपने एक अन्य साथी के साथ गांव ढाठरथ के पास से गुजर रही नहर के पास खड़ा है. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर जाकर दबिश दी और आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पुलिस की तरफ फायर कर दिया. पुलिस ने भी जवाबी फायर किए. इसमें अमन व उसके साथ गोहाना निवासी सुमित के पैर में गोली लग गई. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू करके नागरिक अस्पताल में दाखिल करवा दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में पार्किंग को लेकर मल्टी नेशनल कंपनी के कर्मचारी का मर्डर, गोली चलाने वाला आरोपी अरेस्ट
ये भी पढ़ें- नूंह में बोलेरो और टेंपो की आमने-सामने भिड़ंत, डेढ़ साल की बच्ची सहित दो की मौत; तीन घायल