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हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, महिला की हत्या की बात कबूली

पुलिस के अनुसार हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में बीती 28 जून को रोडिबेलवाला चौकी के पीछे आस्था पथ के पास झाड़ियों में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था. करीब 30 वर्षीय मृतक महिला के नाक और मुंह पर खून लगा था. कंधे, घुटनों और शरीर पर चोट के कई निशान थे. उसके कपड़े भी फटे हुए मिले थे. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही पहचान कराने के प्रयास किए, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला घोंटने और मुंह दबाने से दम घुटने के कारण हुई थी.

हरिद्वार: हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा. पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने एक महिला की बेरहमी से हत्या की थी और शव को हरिद्वार में फेंककर फरार हो गए थे. देर रात चेकिंग कर रही पुलिस टीम के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में जीशान नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि फरार हुए आरोपी की पहचान शाहनवाज निवासी नहटौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.

रिपोर्ट में गर्दन और नाक की हड्डी टूटने के साथ शरीर पर कई निशान की पुष्टि भी हुई. इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही थी. उसी बीच बीती देर रात पुलिस टीम दूधिया बंध तिराहे पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान देहरादून की ओर से आ रहे दो बाइक सवार संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया.

बदमाश ने महिला की हत्या की बात कबूली (Photo-ETV Bharat)

घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं फरार आरोपी शाहनवाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. फिलहाल गिरफ्तार आरोपी ने महिला की हत्या की बात कबूली है. मामले की विस्तृत जांच जारी है और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा किया जाएगा. महिला की पहचान कराने के प्रयास जारी हैं.

-अभय सिंह, एसपी सिटी हरिद्वार-

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.घायल आरोपी की पहचान बिजनौर के नहटौर निवासी जीशान के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने अपने साथी शाहनवाज के साथ मिलकर 28 जून को महिला की हत्या की थी. इसके बाद शव को गंगा किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया था और फरार हो गए थे. गिरफ्तारी के डर से बचने और भागने के लिए उन्होंने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया. एसपी सिटी अभय सिंह ने जिला अस्पताल में जाकर घायल बदमाश से पूछताछ की.

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