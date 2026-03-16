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ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़, सुंदर भाटी गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई

सुंदर भाटी गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार
सुंदर भाटी गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 2:05 PM IST

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नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. थाना इकोटेक प्रथम और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने रविवार /सोमवार कि रात एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात माफिया सुंदर भाटी गैंग के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जवाबी फायरिंग में पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोचा.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई
पुलिस गिरफ्त में खड़े धर्मेंद्र उर्फ डीके और अर्जुन को थाना इकोटेक प्रथम और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ के बाद यमुना पुस्ता, ग्राम घरबरा के पास गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम को यमुना पुस्ता, ग्राम घरबरा के पास संदिग्ध बदमाशों की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.

क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई
क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई (ETV Bharat)
डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने दी जानकारी
डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी शासन द्वारा चिन्हित माफिया सुंदर भाटी गैंग से जुड़े हैं. मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ डीके का पुराना आपराधिक इतिहास है और वह पहले भी कई मुठभेड़ों और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहा है.
आरोपियों के कब्जे से कई अवैध हथियार बरामद
आरोपियों के कब्जे से कई अवैध हथियार बरामद (ETV Bharat)

आरोपियों के कब्जे से कई अवैध हथियार बरामद

इनके कब्जे से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल, एक 315 बोर का तमंचा और भारी मात्रा में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि गैंग की भविष्य की योजनाओं और अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

10 फरवरी को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में हुई थी मुठभेड़

बता दें कि बाहरी उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 34 इलाके में पुलिस और दो मोस्ट वांटेड शूटरों के बीच मुठभेड़ हो गई थी. दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया थी. पुलिस ने मौके से पिस्टल, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की थी.


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