ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौकशी गैंग के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक फरार

पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान साजिद पुत्र फिरोजुद्दीन के रूप में हुई है.

बदमाशों और पुलिस में हुई मुठभेड़
बदमाशों और पुलिस में हुई मुठभेड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 29, 2025 at 7:35 AM IST

नोएडा/ ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा पुलिस और बाइक सवार दो बदमाश के बीच चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.

पकड़े गए घायल बदमाश से प्रारंभिक पूछताछ पता चला है. दोनों गौकशी गैंग के सदस्य है. जो सड़कों पर घूमने वाले गोवंशों को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने के बाद उनकी हत्या उसका मीट बेचते है. मुठभेड़ के बाद पुलिस को अपराधियों के पास से इनके गौकशी मैं इस्तेमाल होने वाले औजार, तमंचा कारतूस, छुरा, रस्सी, प्लास्टिक कट्टा, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आई.पी. 30 मि.ली का ​इंजेक्शन, सिरिंज और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान साजिद पुत्र फिरोजुद्दीन के रूप में हुई है, जबकि उसका साथी शहजाद मौके से फरार होने में सफल हो गया. जिसकी तलाश कर पुलिस कर रही है.

मुठभेड़ के बाद पड़ी बदमाश की मोटरसाइकिल
एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि पूछताछ में साजिद ने बताया वह सुनसान जगहों पर गौवंश को देखने के बाद ​उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता था फिर ​अपने साथी शहजाद पुत्र हनीफ को बुलाकर ​गौवंश को काटकर उनका मीट ले जाकर बेच देते थे. पुलिस उसके साथी शहजाद की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया है उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा.ये भी पढ़ें :


