ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौकशी गैंग के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक फरार
पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान साजिद पुत्र फिरोजुद्दीन के रूप में हुई है.
Published : November 29, 2025 at 7:35 AM IST
नोएडा/ ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा पुलिस और बाइक सवार दो बदमाश के बीच चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.
पकड़े गए घायल बदमाश से प्रारंभिक पूछताछ पता चला है. दोनों गौकशी गैंग के सदस्य है. जो सड़कों पर घूमने वाले गोवंशों को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने के बाद उनकी हत्या उसका मीट बेचते है. मुठभेड़ के बाद पुलिस को अपराधियों के पास से इनके गौकशी मैं इस्तेमाल होने वाले औजार, तमंचा कारतूस, छुरा, रस्सी, प्लास्टिक कट्टा, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आई.पी. 30 मि.ली का इंजेक्शन, सिरिंज और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान साजिद पुत्र फिरोजुद्दीन के रूप में हुई है, जबकि उसका साथी शहजाद मौके से फरार होने में सफल हो गया. जिसकी तलाश कर पुलिस कर रही है.