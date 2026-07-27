ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो शातिर आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात के बाद घोड़ी बछेड़ा से रामगढ़ अंडरपास की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. जिसमें एक आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, चोरी के आभूषण, वारदात में इस्तेमाल की गई कार और अवैध हथियार बरामद किए हैं. घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

ग्रेटर नोएडा पुलिस के अनुसार, दादरी थाना पुलिस मोबाइल स्नैचिंग की घटना के बाद आरोपियों की तलाश में अभियान चला रही थी. इसी दौरान संदिग्ध बदमाशों का पुलिस से सामना हो गया. पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी करन नागर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान दूसरे आरोपी मुकुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए.