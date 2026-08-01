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दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जोगिंदर हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (एनआर-II) ने बवाना के चर्चित जोगिंदर उर्फ काला हत्याकांड का खुलासा करते हुए हिमांशु उर्फ भाऊ–विक्की उर्फ हड़ाल गैंग के दो शार्प शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बवाना निवासी हर्ष वासने (19) और विपिन उर्फ श्याम सुंदर (20) के रूप में हुई है. पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपी 18 जुलाई को पूठ खुर्द में जोगिंदर उर्फ काला की हत्या के मुख्य हमलावर थे.

क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल के मुताबिक, 29 जुलाई को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी चोरी की स्कूटी पर सवार होकर रोहिणी क्षेत्र में एक और टारगेट किलिंग को अंजाम देने जा रहे हैं. इसके बाद सेक्टर-29, रोहिणी के पास घेराबंदी की गई. पुलिस ने जब दोनों को रोकने का प्रयास किया तो पीछे बैठे हर्ष ने एएसआई प्रवीण दहिया पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. गोली एएसआई की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई. जवाबी कार्रवाई में स्कूटी असंतुलित होकर गिर गई और पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया.

तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से दो सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, छह जिंदा कारतूस, दो खाली खोखे और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई. हर्ष के पास से एक डायरी भी मिली, जिसमें दो लोगों के नाम और धमकी भरे संदेश लिखे थे. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि गैंग के सरगना हिमांशु उर्फ भाऊ और विक्की उर्फ हड़ाल के निर्देश पर रोहिणी में दो अन्य लोगों की हत्या की योजना बनाई गई थी.

जांच में सामने आया कि जोगिंदर उर्फ काला की हत्या से पहले आरोपियों ने कई दिनों तक रेकी की थी और वारदात के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ठिकाने बदलते रहे. पुलिस का कहना है कि समय रहते की गई कार्रवाई से एक और बड़ी वारदात टल गई है. मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.