ETV Bharat / state

रुड़की बुग्गावाला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार

हरिद्वार: हरिद्वार रुड़की स्थित बुग्गावाला थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. प्राथमिक जांच में अमानतगढ़ फैक्ट्री में हुई फायरिंग की घटना से संबंधित पीड़ित का मोबाइल फोन भी बदमाश के कब्जे बरामद किया गया है. फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कांबिंग लगातार जारी है.

पुलिस के अनुसार देर रात थानाध्यक्ष बुग्गावाला पुलिस टीम के साथ यूपी बॉर्डर से थाना क्षेत्र के बंजारावाला की ओर जोनल चेकिंग और गश्त कर रहे थे. इसी दौरान ग्राम बंजारावाला की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस कर्मियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग कर दी. अचानक हुई फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा. जबकि उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया.