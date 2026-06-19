रुड़की बुग्गावाला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार
पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई. मुठभेड़ में एक बदमाशों के पैरों में गोली लगी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 19, 2026 at 8:37 AM IST
हरिद्वार: हरिद्वार रुड़की स्थित बुग्गावाला थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. प्राथमिक जांच में अमानतगढ़ फैक्ट्री में हुई फायरिंग की घटना से संबंधित पीड़ित का मोबाइल फोन भी बदमाश के कब्जे बरामद किया गया है. फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कांबिंग लगातार जारी है.
पुलिस के अनुसार देर रात थानाध्यक्ष बुग्गावाला पुलिस टीम के साथ यूपी बॉर्डर से थाना क्षेत्र के बंजारावाला की ओर जोनल चेकिंग और गश्त कर रहे थे. इसी दौरान ग्राम बंजारावाला की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस कर्मियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग कर दी. अचानक हुई फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा. जबकि उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया.
फरार आरोपी की पहचान गुलजार निवासी खेड़ी शिकोहपुर, थाना भगवानपुर के रूप में हुई है. गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और क्षेत्र में कांबिंग अभियान चलाया जा रहा है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
-शेखर चंद सुयाल, एसपी देहात-
पकड़े गए घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम लुकमान पुत्र गुफरान निवासी ग्राम गोकुलवाला, थाना बुग्गावाला बताया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस तथा बीती 9 जून को अमानतगढ़ फैक्ट्री में हुई फायरिंग की घटना से संबंधित पीड़ित का मोबाइल फोन बरामद किया गया.घायल बदमाश को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात शेखर चंद सुयाल भी मौके पर पहुंच गए और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.
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