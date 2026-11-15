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हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ ( PHOTO-ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक, रविवार करीब चार बजे बहादराबाद पुलिस की टीम को बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी शुरू की. बताया जा रहा है कि बदमाश गन्ने के खेत में छिपकर बैठ गए थे. पुलिस टीम के खेत के पास पहुंचने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की. इसी दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. गोली लगने से घायल बदमाश की पहचान मुकुल के रूप में हुई है. उसकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई गई है और वह मेरठ का रहने वाला है. पुलिस ने घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया.