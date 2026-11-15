हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार
हरिद्वार के बहादराबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 5:12 PM IST
हरिद्वार: बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में रविवार शाम को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी. घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कांबिंग अभियान चलाकर दो अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, रविवार करीब चार बजे बहादराबाद पुलिस की टीम को बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी शुरू की. बताया जा रहा है कि बदमाश गन्ने के खेत में छिपकर बैठ गए थे. पुलिस टीम के खेत के पास पहुंचने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की. इसी दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. गोली लगने से घायल बदमाश की पहचान मुकुल के रूप में हुई है. उसकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई गई है और वह मेरठ का रहने वाला है. पुलिस ने घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया.
घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आसपास के गन्ने के खेतों में कांबिंग अभियान चलाया. इस दौरान दो अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तीनों बदमाश किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और उनके पास कौन कौन से हथियार थे. मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर भी अस्पताल के लिए रवाना हुए. पुलिस द्वारा बदमाशों के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है.
एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है. अन्य दो बदमाशों को भी कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है. बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा.
-अमरजीत सिंह, बहादराबाद कोतवाली प्रभारी-
शराब के नशे में पर्यटक का हंगामा: उधर, पर्यटन नगरी मसूरी की मालरोड पर दिल्ली से आए एक पर्यटक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया. आरोप है कि पर्यटक तेज रफ्तार से कार चलाकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था. स्थानीय लोगों ने जब उसे रोककर विरोध किया तो वह उनके साथ गाली-गलौज और अभद्रता करने लगा. विवाद उस समय और बढ़ गया, जब पर्यटक ने अपनी जेब से पिस्तौल जैसी वस्तु निकालकर लोगों को दिखा दी. इससे मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया और पर्यटक की कार के शीशे तोड़ दिए गए. बाद में लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया.
ये भी पढ़ें: