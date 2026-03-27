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श्रीगंगानगर: पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में लगी गोली, इलाज जारी

बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर घूम रहे एक युवक को रोकने पर बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

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घायल का इलाज अस्पताल में जारी है (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 10:20 PM IST

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श्रीगंगानगर: जिले के साधुवाली क्षेत्र में पुलिस और एक संदिग्ध बदमाश के बीच मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है. घटना के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई. घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस अधीक्षक हरि शंकर के अनुसार पुलिस को बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर घूम रहे एक युवक पर शक हुआ. पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने रुकने के बजाय पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने लगा. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पहले हवाई फायर कर उसे चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी नहीं रुका.

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घायल बदमाश का इलाज जारी: इसके बाद पुलिस ने संयमित कार्रवाई करते हुए उसके पैर पर निशाना साधकर गोली चलाई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने मौके पर ही उसे काबू में लिया और तुरंत अस्पताल भिजवाया. पुलिस अधीक्षक हरि शंकर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक किसी गैंग से जुड़ा हुआ है या नहीं. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

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