जमशेदपुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, आरापी के पैर में लगी गोली

जमशेदपुर में पुलिस और एक अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

Jamshedpur Encounter
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 28, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
जमशेदपुर: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में छठ पूजा की रात पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस को सूचना मिली कि इलाके के एक क्वार्टर में एक अपराधी छिपा हुआ है. आरोपी ने गैंग्सटर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी की मांग की थी. सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची.

पुलिस टीम के पहुंचते ही अपराधी गोपाल ने खुद को घिरा देखकर गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई. गोलीबारी में गोपाल के पैर में गोली लग गई और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद किया है.

जानकारी देते सिटी एसपी (Etv Bharat)

आपको बता दें कि पुलिस गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर जमशेदपुर के एक प्रमुख व्यवसायी हरे राम सिंह से रंगदारी मांगने के आरोपी अपराधियों की तलाश कर रही थी. कुछ दिन पहले पुलिस ने इस मामले में दशरथ शुक्ला को गिरफ्तार किया था, जिस पर पाकिस्तान से अवैध हथियार आयात करने का भी आरोप है.

नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई. अपराधी गोपाल ने पुलिस पर गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई. उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस अब बाकी फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

