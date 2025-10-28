ETV Bharat / state

जमशेदपुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, आरापी के पैर में लगी गोली

जमशेदपुर: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में छठ पूजा की रात पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस को सूचना मिली कि इलाके के एक क्वार्टर में एक अपराधी छिपा हुआ है. आरोपी ने गैंग्सटर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी की मांग की थी. सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची.

पुलिस टीम के पहुंचते ही अपराधी गोपाल ने खुद को घिरा देखकर गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई. गोलीबारी में गोपाल के पैर में गोली लग गई और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद किया है.

जानकारी देते सिटी एसपी (Etv Bharat)

आपको बता दें कि पुलिस गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर जमशेदपुर के एक प्रमुख व्यवसायी हरे राम सिंह से रंगदारी मांगने के आरोपी अपराधियों की तलाश कर रही थी. कुछ दिन पहले पुलिस ने इस मामले में दशरथ शुक्ला को गिरफ्तार किया था, जिस पर पाकिस्तान से अवैध हथियार आयात करने का भी आरोप है.