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पलामू में पुलिस और आपराधिक गिरोह के बीच मुठभेड़! हत्याकांड के आरोपी को लगी गोली, बस स्टैंड में हुई थी हत्या

पलामू में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है.

ENCOUNTER IN PALAMU
एनकाउंटर के बाद की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 3, 2026 at 5:36 PM IST

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पलामूः पुलिस एवं अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी फैज खान के पैर में गोली लगी है. यह मुठभेड़ पलामू के पांकी एवं तरहसी के सीमावर्ती इलाके में हुई है.

दरअसल गुरुवार की रात पलामू के प्राइवेट बस स्टैंड के पास शताब्दी मार्केट में गुडु खलीफा उर्फ समीर खलीफा की गोली कर कर हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में कुख्यात अपराधी फैज खान एवं उसके साथियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस फैज खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.

जानकारी देतीं पलामू एसपी (Etv Bharat)

इसी क्रम में पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि फैज पांकी एवं तरहसी के इलाके में है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था. छापेमारी के क्रम ने फैज खान की तरफ फायरिंग हुई. जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई. इसी फायरिंग में फैज खान को पैर में गोली लगी है. पुलिस ने सर्च अभियान में मौके से एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि फैज खान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

ENCOUNTER IN PALAMU
एनकाउंटर में घायल अपराधी (Etv Bharat)
एक ऑफिस में घुसकर तीन अपराधियों के द्वारा गुड्डू खलीफा नामक युवक की गोली मार कर हत्या की गई थी. इसी कांड के उद्भेदन के लिए डीएसपी राजीव रंजन के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था. छापेमारी की जा रही थी, आज शाम में पांच बजे के करीब पांकी तरहसी सीमावर्ती क्षेत्र में अमानत नदी के पुल पर एक किलोमीटर पश्चिम दिशा में कल की घटना में शामिल आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फैज खान के पैर में दो गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, चार अन्य अपराधी भी पकड़े गए है. - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामूजेएमएम नेता हत्याकांड समेत कई घटनाओं का आरोपी है फैज खान

फैज खान पलामू में कई बड़े अपराधी घटनाओं का आरोपी रहा है. 2012 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष लड्डू खान की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड का फैज खान मुख्य आरोपी है. इसके अलावा कई अन्य हत्याकांड का भी फैज खान आरोपी है. पुलिस ने हत्याकांड के मामले में कई लोगों को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है.

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