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देहरादून में पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार

पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ ( Photo-ETV Bharat )

एसएसपी के निर्देश के बाद दून पुलिस द्बारा लगातार आने क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रही है. वहीं पुलिस के मुताबिक,रविवार देर रात बाइक सवार दो संदिग्धों को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों पिस्तौल दिखाकर भागने लगे. पुलिस टीम ने पीछा किया तो दरू चौक से मीठीबेरी की ओर टी-स्टेट में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को इलाज के लिए प्रेमनगर अस्पताल भेजा गया है.