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अंबाला में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से राहगीर की मौत, काम से लौट रहा था घर

अंबाला में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में काम से लौट रहे एक युवक की मौत हो गई.

Encounter In Ambala
पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में बाइक सवार की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 2, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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अंबाला: पुलिस और पशु तस्करों के बीच अंबाला में शुक्रवार रात मुठभेड़ हुई. इस दौरान रास्ते से गुजर रहे एक बाइक सवार युवक (राहगीर) की गोली लगने से मौत हो गई. मामला गांव टूंडला मोड़ के पास की है. घटना रात के 2 बजे के आसपास की है. युवक जब बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पूरी करके अपने घर जा रहा था, इसी दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो गई.

Encounter In Ambala
गोलीबारी में मारा गया गुरप्रीत सिंह (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिसः अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की मौत पुलिस की गोली से हुई है या पशु तस्कर की गोली से. युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया है. वहीं युवक के परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

अंबाला में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)

मृतक के परिजनों से अनिल विज ने की मुलाकातः हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने युवक गुरप्रीत सिंह की मौत के मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश अम्बाला एसपी को दिए. विज ने शनिवार सुबह अंबाला छावनी सिविल अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों को इस मामले में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

अनिल विज ने अंबाला एसपी को दिए सख्त निर्देश: ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मौके पर ही एसपी को फोन मिलाते हुए मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए. वहीं, पत्रकारों से बातचीत के दोरान उन्होंने बताया कि "रात्रि में गौ तस्कर थे जो कि गौ लेकर जा रहे थे. जैसे ही तस्करों को पता लगा कि हमारे पीछे पुलिस की दो गाड़ियां लगी है. आरोपियों ने गोलियां चलाई जो कि उनके हलके के गांव गरनाला निवासी युवक गुरप्रीत सिंह को लगी. पोस्टमार्टम में यह साफ होगा कि गोली किसकी लगी है. इस मामले में अंबाला एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए."

क्या है मामलाः दो युवक रात 1 से 2 बजे के बीच काम कर अपने घर की ओर वापस जा रहे थे कि अचानक जब वो गांव टूंडला के मोड़ के पास पहुंचे तो गोलियां चलने की आवाज आई. मृतक युवक के साथी लाली ने देखा कि तीन गाड़ियां आ रही है जिसमें एक बोलेरो और दो पुलिस की है. पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो रही थी इसी बीच बाइक चला रहे युवक को गोली लगी और कुछ दूर जाकर बाइक नीचे गिर गई .गोली लगने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

क्या है बोले पुलिस अधिकारीः अंबाला कैंट डीएसपी रमेश कुमार ने मीडिया को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि "पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मृतक को गोली किसकी लगी है. मामले की जांच की जा रही है. गौ तस्करों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है." हालांकि पशु तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए जिनकी तलाश पुलिस कर रही है.

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