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दीपक हत्याकांड मामले में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, दो हुए घायल

फायरिंग के बीच पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी. क्या है पूरा मामला, जानें..

मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
मामले में चार आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 21, 2026 at 9:40 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-3 थाना क्षेत्र के वैदपुरा गांव में ड्यूटी पर जा रहे युवक दीपक नागर की बेरहमी से गोली मारकर हत्या करने के मामले में कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस को गुरुवार को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का न सिर्फ पर्दाफाश किया, बल्कि गुरुवार को एक मुठभेड़ के बाद दो मुख्य शूटरों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और साजिश रचने वाले चार अन्य आरोपियों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेन्द्र कुमार सिं ने बताया, इकोटेक-3 थाना पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि दीपक नागर हत्याकांड में शामिल दो मुख्य आरोपी किसी अन्य वारदात या भागने की फिराक में डी पार्क सर्विस रोड के पास छिपे हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इसपर पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी. उनकी पहचान हर्ष उर्फ राधे और जगत सिंह के रूप में हुई है. दोनों घायल आरोपियों को तुरंत पुलिस कस्टडी में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे (315 बोर), 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं.

शैलेन्द्र कुमार सिंह, डीसीपी, सेंट्रल नोएडा (ETV Bharat)

डीसीपी ने बताया कि हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपी नवीन, अभी उर्फ अभय, आकाश, मोगली उर्फ पवन परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. बता दें कि, वैदपुरा गांव के बाहर बदमाशों ने दीपक नागर नामक युवक को उस समय अपना निशाना बनाया था जब वह काम पर जा रहा था. बदमाशों ने दीपक पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके बाद सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. दीपक को लहूलुहान हालत में अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. डीसीपी का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे मुख्य वजह क्या थी. मामले में आगे की विधिक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है.

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