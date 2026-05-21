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दीपक हत्याकांड मामले में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, दो हुए घायल

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-3 थाना क्षेत्र के वैदपुरा गांव में ड्यूटी पर जा रहे युवक दीपक नागर की बेरहमी से गोली मारकर हत्या करने के मामले में कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस को गुरुवार को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का न सिर्फ पर्दाफाश किया, बल्कि गुरुवार को एक मुठभेड़ के बाद दो मुख्य शूटरों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और साजिश रचने वाले चार अन्य आरोपियों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेन्द्र कुमार सिं ने बताया, इकोटेक-3 थाना पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि दीपक नागर हत्याकांड में शामिल दो मुख्य आरोपी किसी अन्य वारदात या भागने की फिराक में डी पार्क सर्विस रोड के पास छिपे हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इसपर पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी. उनकी पहचान हर्ष उर्फ राधे और जगत सिंह के रूप में हुई है. दोनों घायल आरोपियों को तुरंत पुलिस कस्टडी में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे (315 बोर), 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं.