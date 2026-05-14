चूरू में गोदारा गैंग के शूटर और पुलिस के बीच मुठभेड़, दो गिरफ्तार
रतनगढ़ में फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए. बाद में चूरू की डीएसटी टीम ने पीछा कर उसे पकड़ा.
Published : May 14, 2026 at 1:52 PM IST
चूरू: चूरू में गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर फायरिंग का एक और मामला सामने आया है. रतनगढ़ में फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे बदमाशों की चूरू डीएसटी (DST) टीम से मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाश घायल हो गए. यह वारदात चूरू-तारानगर रोड पर पिंजरापोल गौशाला के पास हुई.
पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि रतनगढ़ में सुबह सवा पांच बजे पार्षद राजेंद्र बबरेवाल के घर के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ एक दर्जन राउंड फायरिंग की और फरार हो गए. वारदात के बाद जिलेभर में नाकाबंदी करवाई गई. फरार हो रहे बदमाशों ने पहले नाकाबंदी तोड़ी, फिर पुलिस कार को टक्कर मारी और पुलिस पर फायरिंग करने लगे.
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इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें गोदारा गैंग के दो शूटर घायल हो गए. डीएसटी टीम ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब के जालंधर निवासी 23 वर्षीय अनमोल सिंह तथा होशियारपुर निवासी रोहित के रूप में हुई है.
गोदारा गैंग के इशारे पर वारदात: प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि आरोपियों ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर रंगदारी के लिए फायरिंग की. पड़ताल में यह भी पता चला कि आरोपी पिछले दो दिनों से चूरू और रतनगढ़ के बीच रुके हुए थे, लेकिन किसी को उन पर शक नहीं हुआ. गैंग ने वीडियो कॉल के जरिए उन्हें पार्षद राजेंद्र बबरेवाल का घर बताया था. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.