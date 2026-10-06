ETV Bharat / state

हरिद्वार में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, दिल्ली का शातिर चेन स्नेचर गिरफ्तार

हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ ( फोटो सोर्स- Police )

हरिद्वार: खड़खड़ी इलाके में चेन स्नेचिंग करने वाले आरोपी और पुलिस के बीच बिल्केश्वर रोड के पास मुठभेड़ हो गई. जहां पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाएं पैर में लगी. घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. वहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश का दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा.

फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागे बदमाश: पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, तो वो फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भाग गए. इसके बाद पुलिस टीम ने जंगल की घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया. बदमाशों ने पुलिस टीम पर दोबारा फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह खड़खड़ी क्षेत्र में एक महिला की बाइक सवार बदमाश ने चेन झपट ली और फरार हो गया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था. चेन स्नेचिंग की घटनाओं के संबंध में पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी. इसी दौरान नगर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा की टीम को बिल्केश्वर रोड के पास आरोपी बदमाशों के छिपे होने के बारे में जानकारी मिली.

घायल बदमाश (फोटो सोर्स- Police)

गोली लगते ही गिर पड़ा बदमाश: इस दौरान गोली एक बदमाश के दाएं पैर में लगी और वो घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. मुठभेड़ की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घायल आरोपी को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

आरोपी का नाम-

नरेश, निवासी- सुलतानपुरी, दिल्ली

दूसरा आरोपी भागने में रहा कामयाब: आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी चेन स्नेचिंग की कई घटनाओं में शामिल रहा है. उसके कब्जे से सोने की चेन और चोरी की बाइक भी बरामद हुई है. वहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर इसका साथी फरार होने में कामयाब रहा.

मुठभेड़ में बदमाश घायल (फोटो सोर्स- Police)

पुलिसकर्मियों के सामने रोता नजर आया बदमाश: वहीं, मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी पुलिसकर्मियों के सामने रोता नजर आया. बताया जा रहा है कि वो पुलिसकर्मियों से माफी मांगते हुए कह रहा था माफ कर दो साहब, गलती हो गई. पुलिस आरोपी से चेन स्नेचिंग की अन्य घटनाओं और उसके साथियों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है.

"चेन स्नेचिंग के मामले में आरोपी नरेश की तलाश की जा रही थी. बिल्केश्वर रोड के पास पुलिस टीम ने उसे घेरने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है. उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही फरार चल रहे बदमाश की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी."- शिशुपाल सिंह नेगी, सीओ सिटी, हरिद्वार

ये भी पढ़ें-