रुद्रपुर: गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बरहनी रेंज का जंगल, वनकर्मियों और तस्करों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़
इस गोलीबारी के दौरान वन दरोगा धन सिंह अधिकारी बाल-बाल बच गए थे. गोलीबारी के बीच तस्कर भागने में कामयाब हो गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 7:53 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड में बदमाशों के हौसले दिन-ब-दिन बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है, जहां वन विभाग टीम और लकड़ी तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई. तस्करों ने वनकर्मियों को निशाना बनाते हुए करीब 40 से 45 राउंड फायरिंग की. वन विभाग की टीम ने भी अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में करीब 30 से 35 राउंड गोलियां चलाईं.
इस गोलीबारी के दौरान वन दरोगा धन सिंह अधिकारी बाल-बाल बच गए. आखिर में तस्कर अपनी तीन बाइकें और सागौन की लकड़ी के गिल्टे मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ शुक्रवार 27 नवंबर रात करीब 8:45 बजे तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की बरहनी रेंज में बोर नदी जीरो पॉइंट के पास हुई.
एसओजी टीम को लंबे समय से मिल रही थी तस्करों की सूचना: बताया जा रहा है कि वन विभाग की एसओजी टीम को लंबे समय से क्षेत्र में लकड़ी तस्करों की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी. इसी सूचना के आधार पर टीम जंगल में निगरानी और तस्करी रोकने के लिए पहुंची थी. इसी दौरान टीम का सामना सागौन की लकड़ी की तस्करी में शामिल तस्करों से हो गया.
वनकर्मियों ने रोका तो तस्करों ने की फायरिंग: जानकारी के अनुसार वनकर्मियों ने जब तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अचानक टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से वनकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई. तस्करों की ओर से लगातार गोलियां चलाई जाने लगीं. अपनी जान बचाने के साथ ही सरकारी वन संपदा की सुरक्षा के लिए वनकर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई.
वन दरोगा बाल-बाल बचे: गोलीबारी के दौरान वन दरोगा धन सिंह अधिकारी भी तस्करों के निशाने पर आ गए, लेकिन वह बाल-बाल बच गए. काफी देर तक चले इस घटनाक्रम के बाद तस्करों को पीछे हटना पड़ा. बताया जा रहा है कि तस्कर मौके पर अपनी तीन मोटरसाइकिलें और सागौन की लकड़ी के गिल्टे छोड़ गए. अंधेरा होने का फायदा उठाकर सभी आरोपी जंगल के रास्ते फरार हो गए.
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभागीय वनाधिकारी ने भी तत्काल अतिरिक्त वनकर्मियों को घटनास्थल पर भेजा. इसके साथ ही पुलिस को भी पूरे घटनाक्रम की सूचना दी गई. वन विभाग की टीम ने मौके से तीन मोटरसाइकिलें और तस्करी के लिए काटकर रखी गई सागौन की लकड़ी बरामद की है. बरामद सामान को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, फरार तस्करों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
मामले में वन विभाग की ओर से तहरीर दी जाएगी. तहरीर के आधार पर वन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
-उमेश चंद तिवारी, डीएफओ-
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