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रुद्रपुर: गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बरहनी रेंज का जंगल, वनकर्मियों और तस्करों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़

मौके पर मौजूद टीम. ( ETV BHARAT )

रुद्रपुर: उत्तराखंड में बदमाशों के हौसले दिन-ब-दिन बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है, जहां वन विभाग टीम और लकड़ी तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई. तस्करों ने वनकर्मियों को निशाना बनाते हुए करीब 40 से 45 राउंड फायरिंग की. वन विभाग की टीम ने भी अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में करीब 30 से 35 राउंड गोलियां चलाईं.

इस गोलीबारी के दौरान वन दरोगा धन सिंह अधिकारी बाल-बाल बच गए. आखिर में तस्कर अपनी तीन बाइकें और सागौन की लकड़ी के गिल्टे मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ शुक्रवार 27 नवंबर रात करीब 8:45 बजे तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की बरहनी रेंज में बोर नदी जीरो पॉइंट के पास हुई.