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फरीदाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक घायल, दूसरा गिरफ्तार

बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर की थी फायरिंग: जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी. इसके अलावा उससे 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. इसी को लेकर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की और वारदात के बाद मौके पर धमकी भरी पर्ची फेंककर फरार हो गए.

फरीदाबाद: सोतेई गांव के पास फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. जिसके बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया. आरोपियों पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग करने का आरोप है.

सोतेई गांव के पास मुठभेड़: फरीदाबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उनकी तलाश शुरू कर दी. इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सोतेई गांव के पास घेराबंदी की. पुलिस सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि "जैसे ही आरोपियों को रुकने का इशारा किया गया, वो बाइक से भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी."

दो आरोपी गिरफ्तार: पुलिस सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया "आरोपियों की तरफ से फायरिंग के बाद हमने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया. वहीं दूसरे आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया. घायल आरोपी को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, और उनके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है."

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