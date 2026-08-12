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मथुरा में दिल्ली पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़; सब-इंस्पेक्टर घायल, आरोपी गिरफ्तार

मथुरा में नौझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे माइलस्टोन नंबर 64 के पास पुलिस मुठभेड़ हो गई.

मथुरा में दिल्ली पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़.
मथुरा में दिल्ली पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 2:38 PM IST

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मथुरा: जिले के नौझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे माइलस्टोन नंबर 64 के पास पुलिस मुठभेड़ हो गई. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक अभियुक्त पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर दिल्ली ले जा रही थी. मथुरा में टॉयलेट करने उतरे आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर गोली चला दी. इसमें एक सब-इंस्पेटर घायल हो गया. दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है.

क्षेत्राधिकारी मांट अमरनाथ यादव ने बताया कि 11/12 अगस्त की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम अभियुक वसीम अकरम उर्फ लंबू को पश्चिम बंगाल से दिल्ली लेकर जा रही थी. पश्चिम बंगाल से लूट, हत्या, डकैती और अपहरण का आरोपी वसीम अकरम उर्फ लंबू ने मथुरा नौझील थाना क्षेत्र मं यमुना एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन संख्या 64 पर टॉयलेट जाने का बहाना किया.

क्षेत्राधिकारी मांट अमरनाथ यादव. (Video Credit: ETV Bharat)

तब दिल्ली पुलिस के उप-निरीक्षक अजय कुमार उसे पकड़कर टॉयलेट के लिए ले जा रहे थे. तभी आरोपी ने पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से पुलिसकर्मी अजय कुमार घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. गोली लगने से घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आरोपी के खिलाफ दर्ज 118 मामले: दिल्ली के जहांगीरपुर में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी वसीम अकरम उर्फ लंबू पिछले कई महीने से फरार था. दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दिल्ली में घटना करने के बाद पश्चिम बंगाल भाग गया है. तब पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया. वसीम अकरम को न्यायालय में पेश करने के लिए पश्चिम बंगाल से दिल्ली लाया जा रहा था.

सीओ मांट अमरनाथ ने बताया दिल्ली पुलिस अब आरोपी को लेकर रवाना हो चुकी है. घायल निरीक्षक अजय कुमार को गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नौझील पुलिस इस प्रकरण में कानूनी और विधिक कार्रवाई कर रही है.

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