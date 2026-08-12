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मथुरा में दिल्ली पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़; सब-इंस्पेक्टर घायल, आरोपी गिरफ्तार

मथुरा में दिल्ली पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: जिले के नौझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे माइलस्टोन नंबर 64 के पास पुलिस मुठभेड़ हो गई. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक अभियुक्त पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर दिल्ली ले जा रही थी. मथुरा में टॉयलेट करने उतरे आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर गोली चला दी. इसमें एक सब-इंस्पेटर घायल हो गया. दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है. क्षेत्राधिकारी मांट अमरनाथ यादव ने बताया कि 11/12 अगस्त की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम अभियुक वसीम अकरम उर्फ लंबू को पश्चिम बंगाल से दिल्ली लेकर जा रही थी. पश्चिम बंगाल से लूट, हत्या, डकैती और अपहरण का आरोपी वसीम अकरम उर्फ लंबू ने मथुरा नौझील थाना क्षेत्र मं यमुना एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन संख्या 64 पर टॉयलेट जाने का बहाना किया. क्षेत्राधिकारी मांट अमरनाथ यादव. (Video Credit: ETV Bharat)