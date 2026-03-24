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बलिया पुलिस की मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, 25-25 हजार रुपए का था इनाम

बलिया: जिला पुलिस और बदमाशों में सोमवार की देर रात मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी. जबकि एक बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों के ऊपर 25-25 हजार के इनाम घोषित है.

अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि सोमवार की रात बैरिया थाना क्षेत्र के दया छपरा के पास पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी एक बाइक पर सवार तीन संदिग्ध बदमाश आते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे भागने लगे और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 इनामी बदमाश पुनीत कुमार और चंदन के दाहिने और बाएं पैर में गोली लगी. दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं तीसरे बदमाश राघव पांडे को भी पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर के अनुसार, गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, डकैती और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक तथा लाखों रुपये के आभूषण बरामद हुए हैं. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.