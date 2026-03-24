बलिया पुलिस की मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, 25-25 हजार रुपए का था इनाम
बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में हुई मुठभेड़, दो आरोपियों के पैर में लगी गोली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 1:41 PM IST
बलिया: जिला पुलिस और बदमाशों में सोमवार की देर रात मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी. जबकि एक बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों के ऊपर 25-25 हजार के इनाम घोषित है.
अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि सोमवार की रात बैरिया थाना क्षेत्र के दया छपरा के पास पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी एक बाइक पर सवार तीन संदिग्ध बदमाश आते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे भागने लगे और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी.
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 इनामी बदमाश पुनीत कुमार और चंदन के दाहिने और बाएं पैर में गोली लगी. दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं तीसरे बदमाश राघव पांडे को भी पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया.
अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर के अनुसार, गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, डकैती और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक तथा लाखों रुपये के आभूषण बरामद हुए हैं. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
बरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़: बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए है.
सहायक पुलिस अधीक्षक शिवम आशुतोष के मुताबिक, सोमवार की देर रात दोनों आरोपियों के होने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली आरक्षी विपिन के बाजू को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में शकील उर्फ मूंछ के दाहिने पैर और उसके साथी सलीम उर्फ कालिया निवासी ग्राम भूड़ा के बाएं पैर में गोली लगी है. दोनों आरोपी घायल अवस्था में मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए है.
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