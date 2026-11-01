नूंह में सीआईए और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, तस्कर के पैर में लगी गोली
Encounter in Nuh: नूंह जिले के गांव घासेड़ा में इनकाउंटर में एक गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया है.
Published : November 1, 2026 at 3:37 PM IST
नूंहः थाना सदर क्षेत्र में सीआईए स्टाफ नूंह की टीम और एक गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में आरोपी तस्कर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नल्हड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके से तीन गोवंश और अवैध हथियार बरामद किए हैं.
पुलिस टीम पर फायरिंगः पुलिस अधिकारी ने बताया कि "सीआईए स्टाफ नूंह इंचार्ज निरीक्षक विनोद कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर थे. इसी दौरान गांव घासेड़ा में इंडियन पेट्रोल पंप पीर मजार के पास एक संदिग्ध आरोपी को रोकने का इशारा किया गया. आरोपी ने पुलिस पार्टी को देखकर हत्या की नीयत से फायरिंग कर दी."
आरोपी के कब्जे से 3 गाय बरामदः पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र जफरुद्दीन निवासी गांव सुडाका, उम्र करीब 37/38 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी. घायल अवस्था में उसे तुरंत काबू कर इलाज के लिए शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ ले जाया गया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 गाय, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है.
|ये भी पढ़ें-सोनीपत में टीलू ताजपुरिया गैंग के बदमाश से मुठभेड़, पैर में लगी गोली लगने से घायल, पुुलिसकर्मी के सीने में लगी गोली
क्या बोले पुलिस प्रवक्ताः पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गौ तस्करी जैसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस टीमें लगातार सक्रिय हैं और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि हरियाणा पुलिस गौ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.