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नूंह में सीआईए और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, तस्कर के पैर में लगी गोली

नूंह में सीआईए और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ ( ETV Bharat )

नूंहः थाना सदर क्षेत्र में सीआईए स्टाफ नूंह की टीम और एक गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में आरोपी तस्कर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नल्हड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके से तीन गोवंश और अवैध हथियार बरामद किए हैं.

पुलिस टीम पर फायरिंगः पुलिस अधिकारी ने बताया कि "सीआईए स्टाफ नूंह इंचार्ज निरीक्षक विनोद कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर थे. इसी दौरान गांव घासेड़ा में इंडियन पेट्रोल पंप पीर मजार के पास एक संदिग्ध आरोपी को रोकने का इशारा किया गया. आरोपी ने पुलिस पार्टी को देखकर हत्या की नीयत से फायरिंग कर दी."