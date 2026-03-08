चलती एम्बुलेंस में महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर जेठानी के साथ भी बदतमीजी

ETV Bharat / state

सोलन: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में एक एंबुलेंस कर्मचारी द्वारा महिला के साथ चलती एम्बुलेंस में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। महिला ने एक एंबुलेंस को बुक करवाया था जहां पर एंबुलेंस में तैनात एक कर्मचारी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके साथ उसकी जेठानी के साथ भी बदतमीजी की.

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि, रविवार 8 मार्च को महिला थाना सोलन में एक महिला (उम्र- 30 वर्ष) द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई गई कि उसने 108 सेवा के माध्यम से एम्बुलेंस बुक करवाई थी. जब एम्बुलेंस पहुंची तो चालक ने उसे फोन कर पूछा कि क्या वह अकेली जा रही है. इस पर उसने चालक को बताया कि उसकी जेठानी भी उसके साथ जा रही है. इसके बाद वह अपने बेटे और अपनी जेठानी के साथ एम्बुलेंस में बैठ गई. जब वे एम्बुलेंस में जा रहे थे, तो एम्बुलेंस में तैनात कर्मचारी दिव्यांश ने उसकी जेठानी के साथ छेड़छाड़ की. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उसने इसके साथ भी बदतमीजी की. इसके बाद जब उसने इस घटना की जानकारी अपने पति को दी, तो अस्पताल पहुंचने पर आरोपी ने उसके पति के साथ भी बदतमीजी की और वहां से भाग गया."