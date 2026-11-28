कानपुर में घर के खाली कमरों से होगी कमाई; होमस्टे चलाने पर मिलेंगी खास सुविधाएं, ये है योजना
पंजीकृत होने वालों को पर्यटन विभाग की ओर से कई तरह की छूट, मुफ्त ट्रेनिंग और प्रचार की भी सुविधा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:51 PM IST
कानपुर: शहर और आसपास के इलाकों में यदि आपके घर में अतिरिक्त कमरे खाली हैं तो अब आप उनका इस्तेमाल कर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति-2025 के तहत भवन स्वामी अपने घर के कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए किराये पर दे सकेंगे. इस योजना के तहत पंजीकृत होने वालों को पर्यटन विभाग की ओर से कई तरह की छूट, मुफ्त ट्रेनिंग और प्रचार की सुविधा भी मिलेगी.
किन श्रेणियों में हो सकेगा पंजीकरण?
जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम ने बताया कि इस नीति के तहत शहरी होमस्टे, ग्रामीण होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणियों में पंजीकरण कराया जा सकता है. शहरी और ग्रामीण होमस्टे के लिए यह जरूरी होगा कि भवन स्वामी खुद उस घर में रहता हो और उसके पास मेहमानों के ठहरने के लिए अतिरिक्त कमरे हों. वहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में मालिक का वहां रहना जरूरी नहीं है, लेकिन देखरेख और संचालन के लिए केयरटेकर रखना अनिवार्य होगा.
कितने कमरे और क्या रहेंगी शर्तें?
अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना के तहत कम से कम 1 और अधिकतम 8 कमरे या 16 बिस्तर पर्यटकों को दिए जा सकते हैं. हालांकि, घर में मौजूद कुल कमरों में से ज्यादा से ज्यादा दो-तिहाई कमरों का ही उपयोग इस काम के लिए किया जा सकेगा. पंजीकरण के लिए यह भी जरूरी है कि आवेदक भवन का वैध स्वामी हो. किराये या लीज पर लिए गए मकान के लिए पंजीकरण मान्य नहीं होगा. एक परिसर के लिए एक ही प्रमाणपत्र मिलेगा और कमरे, शौचालय, पानी, बिजली व फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाएं तथा सुरक्षा मानक पूरे होने चाहिए.
घरेलू दरों पर बिल, सब्सिडी और मुफ्त ट्रेनिंग
नीति के तहत पंजीकृत होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट संचालकों को बिजली, जलकर, गृहकर और सीवर कर का भुगतान घरेलू दरों पर करने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर नियमानुसार सब्सिडी भी मिल सकेगी. मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान के जरिए 8 सहायक कर्मचारियों को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. साथ ही पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इनका प्रचार भी होगा.
कहां और कैसे करें संपर्क
जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम ने लोगों से अपील की है, कि वे इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार से जुड़ें. अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लोग क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय (16/99, गांधी भवन, फूलबाग, कानपुर नगर) में जा सकते हैं. इसके अलावा विभाग की वेबसाइट www.uptourism.gov.in, फोन नंबर 80054884734 और ई-मेल touristofficekanpur@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है.
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