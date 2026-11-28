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कानपुर में घर के खाली कमरों से होगी कमाई; होमस्टे चलाने पर मिलेंगी खास सुविधाएं, ये है योजना

कानपुर में होम स्टे पॉलिसी ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर और आसपास के इलाकों में यदि आपके घर में अतिरिक्त कमरे खाली हैं तो अब आप उनका इस्तेमाल कर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति-2025 के तहत भवन स्वामी अपने घर के कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए किराये पर दे सकेंगे. इस योजना के तहत पंजीकृत होने वालों को पर्यटन विभाग की ओर से कई तरह की छूट, मुफ्त ट्रेनिंग और प्रचार की सुविधा भी मिलेगी.

किन श्रेणियों में हो सकेगा पंजीकरण?