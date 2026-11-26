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रोजगार सेवकों ने आंदोलन का किया ऐलान; 30 नवंबर तक अभियान का बहिष्कार, सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

रोजगार सेवकों ने सौंपा ज्ञापन ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : बहेड़ी में मनरेगा की जगह नई योजना लागू किए जाने के विरोध में ग्राम रोजगार सेवकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बहेड़ी ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने आंदोलन का ऐलान करते हुए 23 से 30 नवंबर तक रोजगार सृजन अभियान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है.





रोजगार सेवकों ने सौंपा ज्ञापन (Video credit: ETV Bharat) उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेशभर में नई व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी कड़ी में बहेड़ी विकासखंड के ग्राम रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया.