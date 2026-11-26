रोजगार सेवकों ने आंदोलन का किया ऐलान; 30 नवंबर तक अभियान का बहिष्कार, सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी
ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि रोजगार सेवकों की समस्या से संबंधित ज्ञापन को लेकर आगे भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:49 AM IST
बरेली : बहेड़ी में मनरेगा की जगह नई योजना लागू किए जाने के विरोध में ग्राम रोजगार सेवकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बहेड़ी ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने आंदोलन का ऐलान करते हुए 23 से 30 नवंबर तक रोजगार सृजन अभियान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है.
उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेशभर में नई व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी कड़ी में बहेड़ी विकासखंड के ग्राम रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया.
कर्मचारियों का कहना है कि VB-G RAM-G योजना के विरोध में राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इसी क्रम में तीन दिसंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम में भी बहेड़ी के रोजगार सेवक शामिल होंगे. इसके अलावा मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है.
रोजगार सेवकों ने अधिकारियों से अपील की है कि किसी भी कर्मचारी पर रोजगार सृजन अभियान में शामिल होने का दबाव न बनाया जाए. संगठन ने चेतावनी दी है कि किसी रोजगार सेवक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो सभी कर्मचारी एकजुट होकर ब्लॉक कार्यालय पर धरना देंगे. जरूरत पड़ने पर सामूहिक इस्तीफा भी सौंपा जाएगा.
ये कर्मचारी रहे मौजूद : इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र गंगवार, प्रवक्ता ओमकार लिजा, चंद्र प्रकाश, देवेंद्र, गुरवचन दास, नईम, बाबू, दिल्ली सिंह, महेंद्र पाल, भुवनेश कुमारी, इंतजार अहमद, नरेश कुमार, चंद्रपाल, कुसुम कुमारी, वेद प्रकाश और तहसीन खान सहित अन्य रोजगार सेवक मौजूद रहे.
ग्राम विकास अधिकारी विजय कांत मिश्रा ने बताया कि रोजगार सेवकों की समस्या से संबंधित ज्ञापन को लेकर आगे भेज दिया गया है. उम्मीद है जल्द राहत मिलेगी.
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