कोंडागांव जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय का नया एड्रेस, अब कलेक्ट्रेट परिसर में सभी सेवाओं का लाभ

कोंडागांव में रोजगार पंजीयन कार्यालय की शिफ्टिंग : कोंडागांव जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय पहले NH 30 और कलेक्टर कार्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर था, जिसके कारण छात्र छात्राओं और आम नागरिकों को पंजीयन कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. आवागमन में समय और खर्च दोनों बढ़ जाते थे. लोगों की इन समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर कोंडागांव ने कार्यालय को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया.

कोंडागांव: जिला प्रशासन ने जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय को डोंगरीगुड़ा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज से ट्रांसफर कर दिया है. अब कोंडागांव कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में यह कार्यालय शिफ्ट किया गया है.

कोंडागांव जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारियों की दलील: जिला रोजगार कार्यालय के सहायक ग्रेड-2 नरेन्द्र बेलसरिया ने बताया कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार अब रोजगार पंजीयन कार्यालय का संचालन कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जिला पंचायत भवन के सामने किया जा रहा है. रोजगार पंजीयन से जुड़े सभी कार्य अब इसी नए कार्यालय से संचालित होंगे.

जनता के हित में लिया गया फैसला: वहीं पल्ली गांव से अपनी बेटी के अध्ययन संबंधी दस्तावेजों का पंजीयन कराने पहुंचे नरेश कुमार नेताम ने बताया कि वे पहले डोंगरीगुड़ा स्थित पुराने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें नए स्थान की जानकारी दी गई. इसके बाद वे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनहित में बेहद उचित है.

कोंडागांव जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय का नया पता (ETV BHARAT)

नरेश कुमार नेताम ने बताया कि अब लोगों को बार-बार दूर जाने की दिक्कत नहीं होगी और सभी संबंधी कार्य आसानी से निपटाए जा सकेंगे. कार्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानांतरित होने से जिलेभर के लोगों को लाभ मिलेगा और रोजगार पंजीयन की प्रक्रिया अधिक सुगम तथा सुलभ हो जाएगी.