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बलौदाबाजार में रोजगार का बड़ा मौका, 186 पदों पर भर्ती के लिए 6 मई को लगेगा प्लेसमेंट कैंप

बलौदाबाजार के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है. निजी कंपनियां सीधी भर्ती करेंगी.

JOBS IN BALODABAZAR
बलौदाबाजार में नौकरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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बलौदाबाजार: जिले के शिक्षित युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अब भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बलौदाबाजार में एक ही जगह पर कई कंपनियां भर्ती के लिए पहुंच रही हैं. कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से 6 मई 2026 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप लाईवलीहुड कॉलेज सकरी में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जहां कुल 186 पदों पर भर्ती की जाएगी.

एक ही छत के नीचे नौकरी का मौका

इस प्लेसमेंट कैंप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां अलग-अलग सेक्टर की कंपनियां भाग ले रही हैं. यानी युवाओं को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार नौकरी चुनने का मौका मिलेगा. कुल 5 निजी संस्थान इस रोजगार मेले में शामिल हो रहे हैं, जो शिक्षा, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, फाइनेंस और स्किल सेक्टर से जुड़े हैं.

कहां-कहां मिलेगी नौकरी?

इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित युवाओं को केवल बलौदाबाजार ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों और शहरों में भी काम करने का अवसर मिलेगा.

  • बलौदाबाजार
  • कसडोल
  • भाटापारा
  • रायपुर
  • महासमुंद
  • गरियाबंद
  • जांजगीर-चांपा
  • बेमेतरा, आरंग, अकलतरा

किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

इस रोजगार मेले में अलग-अलग योग्यता के अनुसार कई पदों पर भर्ती की जाएगी.

शिक्षा क्षेत्र

  • शिक्षक (10 पद)
  • प्रिंसिपल (3 पद)
  • ट्रेनर (15 पद)

कॉर्पोरेट और सर्विस सेक्टर

  • रिलेशनशिप मैनेजर/सेल्स
  • रिसेप्शनिस्ट
  • मैनेजर
  • मोबिलाइजर

    सिक्योरिटी और मार्केटिंग सेक्टर
  • सिक्योरिटी सुपरवाइजर
  • सहायक सुपरवाइजर
  • मार्केटिंग स्टाफ
  • फाइनेंस सेक्टर
  • फील्ड ऑफिसर
  • कलेक्शन ऑफिसर
  • इन सभी पदों को मिलाकर कुल 186 वैकेंसी उपलब्ध हैं.

योग्यता और सैलरी भी अलग-अलग

इस कैंप में सबसे खास बात यह है कि यहां 8वीं पास से लेकर पीएचडी तक के उम्मीदवारों के लिए अवसर मौजूद हैं.

  • न्यूनतम योग्यता: 8वीं पास
  • अधिकतम योग्यता: स्नातकोत्तर, बीएड, पीएचडी, नेट

वेतन

शुरुआती सैलरी: 8,000 रुपये

अधिकतम सैलरी: 25,000 रुपये (पद और अनुभव के अनुसार)

कैसे करें आवेदन?

इस प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना जरूरी है। इसके लिए— छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है या फिर ऑनलाइन पोर्टल [https://erojgar.cg.nic.in](https://erojgar.cg.nic.in) पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार सीधे कैंप में पहुंचकर इंटरव्यू दे सकते हैं.

क्या-क्या दस्तावेज साथ लाना जरूरी?

जो भी उम्मीदवार इस मेले में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे.

  • सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति
  • रोजगार पंजीयन प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • जाति और निवास प्रमाण पत्र
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो

मौके पर ही इंटरव्यू और चयन

इस प्लेसमेंट कैंप की खास बात यह है कि यहां लंबी प्रक्रिया नहीं होगी. कंपनियां मौके पर ही इंटरव्यू लेंगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगी. इससे युवाओं को बार-बार कंपनी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की भी बचत होगी.

प्रशासन की पहल, युवाओं को राहत

जिला प्रशासन का यह कदम युवाओं के लिए काफी अहम माना जा रहा है. बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन युवाओं को सीधा लाभ देता है. कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित यह कैंप इस बात का संकेत है कि प्रशासन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय है.

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