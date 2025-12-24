ETV Bharat / state

युवाओं के लिए रोजगार का मौका, बीमा, सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस सेक्टर में 100 पदों पर वैकेंसी

जिला रोजगार कार्यालय बलौदा बाजार में 29 दिसंबर को लगेगा प्लेसमेंट कैम्प.

EMPLOYMENT OPPORTUNITY FOR YOUTH
युवाओं के लिए रोजगार का मौका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 24, 2025 at 1:13 PM IST

बलौदा बाजार: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश करने वालों के जिला प्रशासन अच्छा अवसर लेकर आया है. जिला रोजगार कार्यालय, बलौदा बाजार में 29 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा. प्लेसमेंट कैम्प जिला रोजगार कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा.

प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का मौका

प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से युवाओं को बिना किसी शुल्क के निजी कंपनियों में नौकरी पाने का मौका मुहैया कराया जाएगा. इसके लिए अलग-अलग सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियां कैम्प में शामिल होकर मौके पर ही अभ्यर्थियों का चयन कर ज्वाइनिंग लेटर देगी.

बीमा के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कई कंपनियां इस प्लेसमेंट कैंप में शिरकत करने वाली हैं. जिनमें कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

बीमा क्षेत्र में वैकेंसी

  • मैनेजर – 5 पद
  • कंप्यूटर ऑपरेटर – 1 पद
  • अभिकर्ता (एजेंट) – 20 पद


मांगी गई शैक्षणिक योग्यता

  • 10वीं से स्नातकोत्तर पास तक
  • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष तक
  • वेतनमान: 12,000 से 25,000 प्रतिमाह
  • कार्य क्षेत्र: बलौदा बाजार


दुर्गेश इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, रायपुर

  • सिक्योरिटी सुपरवाइजर – 10 पद
  • सिक्योरिटी गार्ड – 30 पद
  • शैक्षणिक योग्यता: 10वीं, 12वीं या उच्च उत्तीर्ण
  • अनुभव: 0 से 3 वर्ष
  • आयु सीमा: 20 से 45 वर्ष
  • वेतन: 15,000 से 18,000 रुपये प्रतिमाह
  • कार्य क्षेत्र: रायपुर


टेक्नोटास्क प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर

  • कस्टमर सर्विस एसोसिएट – 50 पद
  • शैक्षणिक योग्यता: 12वीं उत्तीर्ण
  • आयु सीमा: 18 से 30 वर्ष
  • वेतन: 10,000 रुपये प्रतिमाह
  • कार्य क्षेत्र: रायपुर
  • कैम्प में आने के लिए जरूरी दस्तावेज


प्लेसमेंट कैम्प में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों इन दस्तावेजों को लेकर आएं

  • सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • रोजगार पंजीयन (यदि उपलब्ध हो)

बलौदा बाजार भाटापारा जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 29 दिसंबर को यह प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जा रहा है. कैम्प में विभिन्न सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी, जहां युवाओं का मौके पर ही चयन किया जाएगा. युवाओं से अपील की कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित हों और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी: मनोरमा भगत, जिला रोजगार अधिकारी



बिना शुल्क मिलेगा रोजगार का अवसर

जिला रोजगार कार्यालय की ओर से आयोजित इस प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा. चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और योग्य अभ्यर्थियों का चयन मौके पर ही किया जाएगा. अभ्यर्थी किसी अन्य जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय, बलौदा बाजार में संपर्क कर सकते हैं, या दूरभाष नंबर 07727-299443 पर जानकारी हासिल कर सकते हैं.

