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आंगनबाड़ी केंद्र गरियाबंद और जिला चिकित्सालय सुकमा में निकली इन पदों पर वैकेंसी

ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से 28 जून तक किए जा सकेंगे गरियाबंद में आवेदन. सुकमा में आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च.

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इन पदों पर वैकेंसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 3:39 PM IST

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गरियाबंद/सुकमा: रोजगार की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर गरियाबंद और सुकमा से है. गरियाबंद में आंगनबाड़ी केंद्र में कई पदों पर भर्तिया निकाली गई हैं. वहीं सुकमा जिला चिकित्सालय में भी कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

आंगनबाड़ी केंद्र में भर्ती का मौका

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना गरियाबंद के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है. यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1 एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 2 पद खाली हैं. कुल मिलाकर 3 पदों पर यहां भर्तियां की जानी है. सेक्टर पीपरछेड़ी के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भुंजिया पीपरछेड़ी, ग्राम भुंजिया पीपरछेड़ी, ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 1 पद रिक्त है. सेक्टर धवलपुर के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र कुकुरार 1, ग्राम कुकुरार, ग्राम पंचायत आमामोरा में आंगनबाड़ी सहायिका का 1 पद रिक्त है.

इसी प्रकार सेक्टर गरियाबंद के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पारागांव में आंगनबाड़ी सहायिका का 1 पद रिक्त है. आवेदन प्रक्रिया ई-भर्ती पोर्टल एडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटई भर्ती डॉट इन के माध्यम से दिनांक 13 मार्च से 28 जून 2026 तक संचालित रहेगी. भर्ती से संबंधित जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.

स्वास्थ्य विभाग में इन पदों पर हो रही भर्तियां

सुकमा जिला चिकित्सालय सुकमा / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, चिकित्सा सुविधा को मजबूत करने के लिए रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद के अन्तर्गत साक्षात्कार / मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है. जिसके लिए विज्ञापन प्रसारण तिथि 12/03/2026 से दिनांक 25/03/2026 को सायं 5.30 बजे तक Email ID dmfbharti.cmhosukma@gmail.com के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं.

नियम एवं शर्तें

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के अनुसार क्रमांक 1 से 6 में उल्लेखित पदों पर छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा. उक्त पदों पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी एवं मानदेय एकमुश्त देय होगी. आवेदक की आयु 01.01.2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथ अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए. भर्ती संबधी सूचना समय-समय पर जिला सुकमा के वेबसाईट www.sukma.gov.in पर जारी की जाएगी. अन्य किसी और माध्यम से सूचना जारी नहीं की जाएगी.

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा - निर्देश

ये भर्तियां आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए की जा रही है, इनके स्थान नियमित /संविदा नियुक्ति हो जाने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा. अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करने का सर्वाधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा. यह नियुक्ति उपस्थिति दिनांक से एक वर्ष के लिए की जा रही है, कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ही सेवा वृद्धि दी जा सकती है, तथा कार्य संतोषजनक नही होने पर किसी भी समय सेवा समाप्ति करने हेतु शासन पक्ष स्वतंत्र होगा.

मानदेय

सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा. सेवा समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर / देकर सेवा समाप्त की जा सकती है. उक्त पद के लिए पदवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष अथवा आगामी भर्ती से हाने वाले तक जो भी पहले हो वैध होगा. चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा.

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