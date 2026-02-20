ETV Bharat / state

रिश्वत लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार, पलामू के छतरपुर में एसीबी की कार्रवाई

पलामू में एसीबी ने एक रोजगार सेवक को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया.

रोजगार सेवक को गिरफ्तार करती एसीबी की टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 20, 2026 at 7:12 PM IST

पलामू: रिश्वत लेने के आरोप में पलामू प्रमंडलीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक रोजगार सेवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार रोजगार सेवक सुनील कुमार पलामू के छतरपुर प्रखंड के सिलदाग में तैनात है. एसीबी ने गिरफ्तार कर रोजगार सेवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले में आगे की छानबीन कर रही है.

दरअसल, पलामू के छतरपुर में दो महिला दीदी बाड़ी योजना के तहत कार्य करना चाहती थी. रोजगार सेवक दोनों महिलाओं से योजना स्वीकृत करने के एवज में छह हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था. जिसके बाद मामले में पीड़ितों द्वारा पलामू प्रमंडलीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से शिकायत की गई. एसीबी ने पूरे मामले में शुक्रवार को ट्रैप लगाते हुए रोजगार सेवक सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

इस पूरी कार्रवाई की जानकारी एसीबी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है. शिकायत के बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन किया. सत्यापन के बाद ट्रैप लगाते हुए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. दरअसल, दोनों महिलाओं के नाम पर विशेष ग्राम सभा में दीदी बाड़ी योजना स्वीकृत हुई थी. रोजगार सेवक प्रशासनिक स्वीकृत दिलवाने के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था.

पिछले 15 दिनों के अंदर एसीबी ने पलामू के इलाके से रिश्वत लेने के आरोप में दूसरी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम लगातार पलामू, गढ़वा और लातेहार में रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

