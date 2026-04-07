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सूरजपुर में 10 अप्रैल को लगेगा रोजगार मेला, 346 पदों पर होंगी सीधी भर्तियां

रोजगार मेला ( ETV Bharat )

सेफ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विस भिलाई के लिए 53 पद,इनकी तैनाती छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में होगी.

सूरजपुर: शासकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज में 10 अप्रैल को रोजगार मेला लगेगा. सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक इस मेले में कुल 346 रिक्त पदों पर भर्ती होगी. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सूरजपुर ने इस मेले का आयोजन किया है.

⦁ अकाउंटेंट-02

सीजी स्कोप स्किल फाउंडेशन, सूरजपुर द्वारा कंप्यूटर वर्क के लिए 28 पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती होगी

कम्प्यूटर ऑपरेटर-03

रिसेप्शनिस्ट-02

कुक-08

वेट्रेस-08

सिक्योरिटी गार्ड-03

मास्टर ट्रेनर -04

स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड अंबिकापुर द्वारा 15 पदों पर भर्तियां की जाएंगी

फील्ड ऑफिसर-10

कलेक्शन ऑफिसर-05

श्रमिन टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा द्वारा इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन के 40 पद पर भर्ती.

वेदांता स्किल स्कूल, कोरबा द्वारा 120 पद पर भर्ती

होटल मैनेजमेंट-20

इलेक्ट्रीशियन-20

फिटर-20

वेल्डर-20

सिलाई मशीन ऑपरेटर-20

मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन-20

एलआईसी की बीमा सखी के लिए करिए आवेदन

एलआईसी, अंबिकापुर द्वारा बीमा सखी के 40 पद पर भी भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही एबिस फूड्स एंड प्रोटिन्स प्राइवेट लिमिटेड राजनांदगांव द्वारा इलेक्ट्रीशियन अप्रेंटिसशिप के 50 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज

⦁ रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को रोजगार विभाग के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in/ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.

⦁ ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थी ही प्लेसमेंट कैम्प में भाग ले सकेंगे.

⦁ अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, निवास, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड की मूल प्रति और एक सेट फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज की दो फोटो साथ लेकर आएं.

⦁ आयु सीमा सामान्यतः 18 से 35 साल निर्धारित है.

⦁ किसी भी समस्या के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सूरजपुर में संपर्क कर सकते हैं.