बनारस में आज और कल रोजगार महाकुंभ; 300 कंपनियां ले रहीं हिस्सा, 2000 युवाओं को मिलेगी जॉब

राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय कंपनियां देंगी अवसर, अधिकतम वार्षिक पैकेज 3.60 लाख रुपये. जानिए कैसे करें आवेदन.

वाराणसी में रोजगार महाकुंभ.
वाराणसी में रोजगार महाकुंभ. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 7:05 AM IST

वाराणसी: पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका मिलने जा रहा है. वाराणसी में 9 और 10 से दिसंबर को रोजगार महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा. मिशन रोज़गार के तहत करौंदी स्थित गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज परिसर में यह आयोजन पूर्वांचल के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा.

ये कंपनियां देंगी रोजगार: जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने बताया कि इस दो दिवसीय मेगा जॉब फेयर में देश-विदेश की लगभग 300 राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी और 20,000 से अधिक युवाओं को मौके पर नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है. अधिकतम वार्षिक पैकेज 3.60 लाख रुपये तक होगा. मेला में प्रमुख रूप से एल एंड टी, इफ्को, एक्सिस बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, स्विगी लिमिटेड, ब्लिंकिट, क्वेस कॉर्प, एमआरएफ चेन्नई, एसआईएस इंडिया लिमिटेड, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, होटल ताज, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टीवीएस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओरबेल इलेक्ट्रॉनिक्स, आरके सोलर, यूपी राज्य परिवहन निगम (संविदा चालक भर्ती), डिक्सन इंटरनेशनल नोएडा, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, टेक्सटाइल, फुटवियर, रियल एस्टेट, सेल्स-मार्केटिंग, आईटी सॉफ्टवेयर, एजुकेशन आदि सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी.

विदेशी कंपनियां भी लेंगी हिस्सा: इसके अलावा डीएमडीसी कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी दुबई, बीआरडी एलएलसी दुबई, मोहम्मद और सुल्तान ए. लूटा कॉन्ट्रैक्टिंग दुबई, जीसीसी शारजाह, ईपीएस सिनर्जीज एलएलसी दुबई, क्वीन टोपाज ओमान, शोभा डूबा, पैक्ट डर्बी ग्रुप दुबई, भाटिया जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी दुबई, पेरिन एलएलसी दुबई तथा हेलेमेक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स दुबई जैसी इंटरनेशनल कंपनियां प्रतिभाग कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगी.

ये रहेगी योग्यता: रोजगार मेला में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमबीए, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, एलएलबी, डी.फार्मा, बी.फार्मा, एम.फार्मा सहित सभी शैक्षणिक एवं प्रोफेशनल डिग्री धारक निःशुल्क भाग ले सकते हैं. बताया कि रोजगार संगम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. आयोजन स्थल पर ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा. जिला प्रशासन द्वारा जारी QR कोड स्कैन करके भी निःशुल्क पंजीकरण संभव होगा.

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार बेहतर औद्योगिक नीति, कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़ी कंपनियां खुद वाराणसी आकर युवाओं को रोजगार दे रही हैं. यह महाकुंभ पूर्वांचल के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होगा. उल्लेखनीय है कि इजरायल की कोई भी कंपनी इस रोजगार मेला में प्रतिभाग नहीं कर रही है.

