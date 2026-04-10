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यूपी वेस्ट के बेरोजगार युवाओं को मिलेगी जॉब! 200 कंपनियां ला रहीं 25000 नौकरियां, CM योगी करेंगे उद्घाटन

13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है. क्यूआर कोड को स्कैन कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी!
बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी! (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:00 PM IST

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मेरठ : 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है. जिसमें 200 निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल होंगी. रोजगार मेले का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे. दावा किया जा रहा है कि 25000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के लखनऊ के सहायक निदेशक आशीष कुमार ने बताया, रोजगार मेले में 25000 वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, जिसमें 200 से ज्यादा कंपनियां अलग-अलग क्षेत्र की मौजूद रहेंगी. खास तौर से मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़ मंडल के ऐसे युवा जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है.

रोजगार मेले में 200 कंपनियां होंगी शामिल. (Video Credit; ETV Bharat)

रोजगार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. वहीं वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री (कौशल विकास) जयंत चौधरी मेले की अध्यक्षता करेंगे. प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे. सहायक निदेशक आशीष कुमार ने बताया की सैलरी पैकेज बच्चों के कौशल पर और अनुभव पर निर्भर करता है. सामान्य रूप से न्यूनतम 12 हजार रुपये प्रतिमाह या न्यूनतम डेढ़ लाख रुपये सलाना पैकेज की नौकरियां भी रहेंगी.

उन्होंने कहा, नौकरी की तलाश कर रहे युवा क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं. अगर किसी कारण पंजीकरण नहीं भी हो पता है तो सेंटर पर आकर भी युवा अपना पंजीकरण संबंधित विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से कर सकते हैं. छात्रों को मेले में लाने के लिए अलग-अलग जिला प्रबंधन इकाइयों को जिम्मेदारी सौंप गई है. इसके लिए बसें भी लगाई जाएंगी.

कौशल विकास विभाग की तरफ से मुजफ्फरनगर में लगने वाले इस रोजगार मेले के नोडल अधिकारी आशीष कुमार बनाए गए हैं. उन्होंने कहा, बीते दिन तक 9000 युवाओं का पंजीकरण हो चुका है. 25000 नौकरियां हैं, यह नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. साथ ही कोशिश है कि जो भी पंजीकरण हुआ है, वे सभी आवेदनकर्ता रोजगार मेले में पहुंचे और इंटरव्यू में शामिल हों.

मेरठ के कौशल विकास मिशन के जेडी मनोज कुमार ने बताया कि जिले से करीब 1200 युवा, गाजियाबाद जिले से अभी तक 500, हापुड़ जिले से 300, बुलंदशहर जिले से 300 और मंडल के बागपत जिले से 300 अभ्यर्थी समेत लगभग 216 छात्राएं भी जॉब फेयर में शामिल होंगी. मेरठ मंडल के जिलों से कुल 50 कंपनियां प्रतिभा करेंगी.

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