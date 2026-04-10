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यूपी वेस्ट के बेरोजगार युवाओं को मिलेगी जॉब! 200 कंपनियां ला रहीं 25000 नौकरियां, CM योगी करेंगे उद्घाटन

बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी! ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है. जिसमें 200 निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल होंगी. रोजगार मेले का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे. दावा किया जा रहा है कि 25000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के लखनऊ के सहायक निदेशक आशीष कुमार ने बताया, रोजगार मेले में 25000 वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, जिसमें 200 से ज्यादा कंपनियां अलग-अलग क्षेत्र की मौजूद रहेंगी. खास तौर से मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़ मंडल के ऐसे युवा जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है. रोजगार मेले में 200 कंपनियां होंगी शामिल. (Video Credit; ETV Bharat) रोजगार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. वहीं वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री (कौशल विकास) जयंत चौधरी मेले की अध्यक्षता करेंगे. प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे. सहायक निदेशक आशीष कुमार ने बताया की सैलरी पैकेज बच्चों के कौशल पर और अनुभव पर निर्भर करता है. सामान्य रूप से न्यूनतम 12 हजार रुपये प्रतिमाह या न्यूनतम डेढ़ लाख रुपये सलाना पैकेज की नौकरियां भी रहेंगी.