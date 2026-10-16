ETV Bharat / state

बेरोजगार युवाओं के लिए मौका, रायपुर में लगा रोजगार मेला, 414 अलग-अलग पदों पर इंटरव्यू के बाद मिलेगी नौकरी

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से रायपुर में लगा रोजगार मेला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से जिला स्तर पर शुक्रवार को रोजगार मेला का आयोजन किया गया है. बैरन बाजार स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित मेले में बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में पहुंच रहे हैं. रोजगार मेला में 6 कंपनी और फर्म के लगभग 414 अलग-अलग पदों पर योग्यता के अनुसार उन्हें इंटरव्यू के बाद प्राइवेट जॉब मिलेगी.

बैरन बाजार स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) हर महीने होता है रोजगार मेले का आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की उपसंचालक पुष्पा चौधरी ने बताया कि जिला स्तर पर हर महीने जिला रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है. रोजगार मेला का आयोजन बेरोजगार बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है.