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बेरोजगार युवाओं के लिए मौका, रायपुर में लगा रोजगार मेला, 414 अलग-अलग पदों पर इंटरव्यू के बाद मिलेगी नौकरी

इसके पहले विभाग के द्वारा 7 और 8 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन रायपुर में किया जा चुका है.

employment fair Raipur
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से रायपुर में लगा रोजगार मेला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से जिला स्तर पर शुक्रवार को रोजगार मेला का आयोजन किया गया है. बैरन बाजार स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित मेले में बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में पहुंच रहे हैं. रोजगार मेला में 6 कंपनी और फर्म के लगभग 414 अलग-अलग पदों पर योग्यता के अनुसार उन्हें इंटरव्यू के बाद प्राइवेट जॉब मिलेगी.

बैरन बाजार स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर महीने होता है रोजगार मेले का आयोजन

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की उपसंचालक पुष्पा चौधरी ने बताया कि जिला स्तर पर हर महीने जिला रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है. रोजगार मेला का आयोजन बेरोजगार बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है.

सभी रोजगार मेला ऑनलाइन होता है. जब भी रोजगार मेला का आयोजन होता है. उसके पहले नियोजन रजिस्टर्ड होता है. उनकी सारी जानकारी होती है, जो ऑथेंटिक होती है. रोजगार मेला छत्तीसगढ़ रोजगार पोर्टल और एप में देखे सकते हैं.- पुष्पा चौधरी उपसंचालक जिला रोजगार

employment fair Raipur
शुक्रवार को रोजगार मेला का आयोजन किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नियोजक के रजिस्टर्ड के बाद आयोजन

जिला रोजगार के उप संचालक ने बताया कि नियोजक के रजिस्टर्ड होने के बाद हम देखते हैं कि किसमें वैकेंसी है. उसके बाद हम रोजगार मेला क्रिएट करते हैं. अभी 6 कंपनियों के द्वारा 414 पदों पर नौकरी इंटरव्यू के बाद मिलेगी.

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बेरोजगार युवाओं के लिए मौका, रायपुर में लगा रोजगार मेला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह के हैं पद

बेरोजगार युवाओं की योग्यता ITI के साथ ही ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए भी है. जिसमें मार्केटिंग और डिप्लोमा कंप्यूटर के पद हैं. इस तरह से 6 कंपनी और फर्म इस रोजगार मेले में उपस्थित हुए हैं. जिसमें सैलरी 11 हजार रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक होगी.

रोजगार मेला के आयोजन के पीछे विभाग का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जिन बेरोजगार बच्चों का पंजीयन रोजगार कार्यालय में हुआ है, जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है. वे प्राइवेट जॉब करके आने वाले दिनों में सरकारी जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं.

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