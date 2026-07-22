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धनबाद रोजगार मेले में पहुंची 19 कंपनियां, 2000 से अधिक वैकेंसी, दुबई तक नौकरी का मौका

धनबाद: जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को जिला नियोजन कार्यालय परिसर में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया. मेले में 19 से अधिक नामी कंपनियों ने भाग लिया और 2000 से ज्यादा रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए युवाओं का चयन किया गया. खास बात यह रही कि इस बार देश के कई बड़े शहरों के साथ-साथ दुबई में नौकरी देने वाली कंपनियां भी मेले में शामिल हुईं.

कई अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन कर लिया गया

रोजगार मेले में धनबाद, रांची, बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई समेत विभिन्न शहरों से आई कंपनियों ने तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए. बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, अपने दस्तावेज जमा किए और साक्षात्कार में हिस्सा लिया. कई अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन मौके पर ही कर लिया गया, जबकि अन्य को अगले चरण की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया.

जानकारी देतीं एंप्लॉयमेंट ऑफिस की असिस्टेंट डायरेक्टर (Etv Bharat)

रोजगार मेले में भाग लेने की अपील

कार्यक्रम के दौरान सहायक निदेशक पदमा कुमारी ने कहा कि विभाग का प्रयास युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में 19 से अधिक कंपनियां 2000 से ज्यादा रिक्तियां लेकर पहुंची हैं. इनमें देश के विभिन्न औद्योगिक शहरों के अलावा दुबई में रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियां भी शामिल हैं. उन्होंने युवाओं से ऐसे रोजगार मेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है.

नौकरी तलाशने की प्रक्रिया आसान हो गईः अभ्यर्थी